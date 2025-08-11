El mercado peruano de apuestas deportivas online atraviesa un momento decisivo. Las cifras hablan por sí solas: más de 7 millones de peruanos han realizado al menos una apuesta digital, moviendo una industria que alcanzó los US$1.000 millones anuales antes de su regulación oficial. Sin embargo, detrás de este crecimiento exponencial se esconde una realidad preocupante. Mientras el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) emitía las primeras licencias oficiales a partir de la publicación del reglamento en octubre de 2023, los casos de fraude se multiplicaban. Desde redes internacionales que utilizaban tecnología satelital para manipular apuestas hasta esquemas piramidales promocionados por influencers locales, el panorama revela una pregunta fundamental: ¿está el marco regulatorio peruano preparado para enfrentar las amenazas digitales del siglo XXI?

El papel de los comparadores en la toma de decisiones

El marco regulatorio y su implementación gradual

La Ley 31.557, promulgada en agosto de 2022, estableció las bases para regular las apuestas deportivas online en Perú. Sin embargo, fue hasta octubre de 2023 cuando se publicó su reglamento, permitiendo que el Mincetur comenzara a emitir licencias. Las empresas tuvieron un plazo de adecuación que explica por qué la mayoría de las autorizaciones se otorgaron entre finales de 2023 y principios de 2024.

El Mincetur estableció tres tipos de autorizaciones diferenciadas según el origen de las empresas: para sucursales establecidas en Perú, para empresas extranjeras sin sucursal local y para compañías constituidas directamente en el país. El marco regulatorio establece un gravamen del 12% sobre la base imponible, aplicado a los operadores alineándose con estándares internacionales.

Este esquema regulatorio atrajo a grandes jugadores internacionales. El Grupo Cirsa, propiedad del fondo de inversión Blackstone, adquirió Apuesta Total, mientras que la sueca Betsson obtuvo tres licencias para operar sus marcas. Sin embargo, también generó tensiones con los casinos físicos, que denunciaron asimetrías en el tratamiento fiscal entre modalidades presenciales y digitales.

Fraudes internacionales y esquemas locales

El crecimiento del sector de las apuestas online ha venido acompañado de sofisticados esquemas de fraude. En marzo de 2024, las autoridades españolas desarticularon una red internacional que utilizaba antenas parabólicas para recibir imágenes deportivas con 10 a 12 segundos de antelación respecto a las transmisiones oficiales. Aunque esta operación tuvo alcance internacional y podría haber afectado mercados latinoamericanos como el peruano, las autoridades locales no han confirmado operaciones específicas en territorio nacional.

La red apostó aproximadamente 2 millones de euros y obtuvo 4 millones en ganancias brutas antes de ser detectada. El caso ilustra la vulnerabilidad de los sistemas de apuestas ante ataques tecnológicos avanzados que explotan las diferencias temporales en las transmisiones.

Paralelamente, el mercado peruano ha enfrentado esquemas piramidales camuflados como juegos de apuestas. El caso BBRBET y su popular “juego de las minas” expuso cómo diversos influencers locales promocionaban plataformas que operaban sin licencia oficial. Estos esquemas, inherentes al crecimiento acelerado del sector, revelaron que las ganancias de los promotores provenían de comisiones por nuevos usuarios, no de apuestas reales.

Debates fiscales y competencia desleal

Uno de los principales desafíos del mercado regulado, es la competencia desleal de operadores no licenciados. Mientras las plataformas autorizadas deben cumplir con el gravamen del 12% sobre la base imponible y otros requisitos regulatorios, los operadores ilegales ofrecen condiciones aparentemente más atractivas al evadir estas obligaciones.

Esta situación se agrava por la ausencia de acciones visibles contra operadores ilegales. A diferencia de Colombia o Brasil, donde las autoridades han publicado listas negras y bloqueado dominios sin licencia, el Mincetur no ha comunicado solicitudes de bloqueo ni ha establecido un registro público de operadores sancionados.

El sector privado ha expresado preocupación por esta asimetría competitiva. Algunos ejecutivos del sector argumentan que el mercado progresa adecuadamente bajo el marco actual y cuestionan modificaciones adicionales que podrían generar desventajas frente a operadores no regulados.

La crisis de la ludopatía juvenil

Los datos más alarmantes provienen del sector salud. Según reportes de EsSalud, el 20% de los pacientes atendidos en el Servicio de Conductas Adictivas del Hospital Nacional presentaron síntomas relacionados con adicción a las apuestas online. Esta cifra contrasta con las expectativas de que la regulación contribuiría a reducir los problemas de ludopatía.

El fenómeno afecta particularmente a jóvenes de entre 18 y 25 años, el mismo perfil demográfico que las organizaciones criminales suelen utilizar como intermediarios para blanquear dinero. La coincidencia de vulnerabilidades económicas y sociales crea un círculo vicioso que amplifica tanto los riesgos de adicción como de instrumentalización criminal.

Transparencia pendiente y vacíos regulatorios

La falta de transparencia en el sector se evidencia en la ausencia de informes oficiales sobre recaudación. Mientras países como España y Portugal publican datos trimestrales y anuales de sus entidades reguladoras, el Mincetur no ha divulgado cifras concretas sobre el rendimiento de la industria peruana tras su implementación.

Esta opacidad dificulta la evaluación del impacto real de las políticas públicas y limita la capacidad de ajustar el marco regulatorio según evidencia empírica. Los cálculos sobre el rendimiento del sector siguen basándose en estimaciones iniciales, creando un vacío informativo que beneficia tanto a operadores legales como ilegales.

Recomendaciones para un futuro más seguro

Los expertos en ciberseguridad han identificado patrones de riesgo específicos para el mercado peruano. Los canales de fraude se diversifican constantemente, abarcando desde aplicaciones maliciosas y mensajes de phishing hasta casinos fraudulentos diseñados específicamente para apropiarse del dinero de los apostadores.

Las recomendaciones incluyen utilizar únicamente plataformas verificadas con licencia del Mincetur, activar autenticación multifactor y mantener escepticismo ante ofertas de bonos excesivamente generosos.

El sector enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la protección social. Mientras las proyecciones indican que el mercado podría triplicarse hacia 2030, la regulación debe evolucionar para cerrar las brechas que actualmente explotan los defraudadores.

La experiencia internacional sugiere que la regulación efectiva requiere tres pilares fundamentales: transparencia en la información pública, fiscalización activa de operadores ilegales y programas robustos de prevención de ludopatía. El caso peruano se convierte en un laboratorio regional para probar si es posible conciliar el crecimiento económico del sector con la protección de los usuarios más vulnerables.