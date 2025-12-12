Conecta LATAM 2025, uno de los encuentros más relevantes del sector de telecomunicaciones en América Latina, se realizó hace unos días en Panamá. En esta edición, Integratel Perú, que opera con la marca Movistar, recibió el premio al Mejor Proyecto de Transformación Digital del Año por “La Nueva Red Movistar: transformación tecnológica para una mejor conectividad”.

El galardón reconoce los avances de la compañía en infraestructura digital, optimización del espectro y mejora de la experiencia del usuario.

En el primer semestre de 2025, Movistar Fibra fue reconocida por Ookla en los Speedtest Awards como “La Mejor Red de Internet del Perú”.

Reportaje publicitario