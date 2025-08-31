La suboficial de segunda PNP, Verónica Gargate Coaguila, nunca imaginó que un acto de servicio la llevaría a recibir un departamento como premio. Su historia conmovió a todos: rescató a un adulto mayor atrapado en un incendio en Barrios Altos, poniendo su vida en riesgo para salvar la de otro.

Ese gesto la convirtió en la primera ganadora del concurso “Policía Soy”, una iniciativa organizada por Caja Huancayo, la Corporación Educativa USIL y la Unión de Gremios del Perú. El objetivo es claro: resaltar a los policías que, con su entrega diaria, demuestran su compromiso con la institución y la comunidad.

Como parte del reconocimiento, Gargate recibió las llaves de un departamento de 66 m² en Surco, distribuido en dos habitaciones, sala, comedor, kitchenette y terraza, un espacio que simboliza no solo un premio material, sino también el valor que se le da a su entrega.

Muy emocionada, Gargate agradeció el gesto y aseguró que su motivación siempre será servir. “Yo solo hice lo que correspondía como policía y como persona. Este premio me impulsa a seguir adelante y dar lo mejor de mí por la ciudadanía”, expresó con humildad.

El concurso reunió más de 230 postulaciones de todas partes del país, con historias que buscan acercar a la ciudadanía con la Policía y mostrar el lado humano de la institución.

¿Cómo surgió “Policía Soy”?

Para Jorge Solís, presidente del Directorio de Caja Huancayo, el mensaje es contundente: “Es cierto que existen malos policías, pero la gran mayoría son buenos, comprometidos con el país. Destacar su labor ayuda a levantar su moral y a que se conviertan en ejemplo”.

La idea nació de un grupo de líderes que quisieron aportar desde la sociedad civil en la lucha contra la criminalidad. “Coincidimos en que había que valorar a los policías y dar soporte moral a quienes arriesgan su vida todos los días”, recordó Solís.

Jorge Solís Espinoza, presidente del Directorio de Caja Huancayo.

El concurso “Policía Soy” no se quedará aquí. Desde la Fundación Caja Huancayo confirmaron que esta es solo la primera edición y que planean darle continuidad. “Queremos que más instituciones se sumen, porque reconocer a los buenos policías fortalece la confianza social”, destacó el directivo.

Con este gesto, Caja Huancayo demuestra que premiar a quienes nos cuidan no solo dignifica a la Policía, sino que también inspira a toda la sociedad a mirar con respeto a los hombres y mujeres que velan por la seguridad de todos los peruanos.

