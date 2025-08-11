La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ha establecido una alianza con la University of Pennsylvania (UPenn), una de las instituciones más reconocidas a nivel global y miembro de la prestigiosa Ivy League, para brindar a sus estudiantes la oportunidad de vivir una experiencia académica internacional de primer nivel.

Gracias a este convenio, los alumnos más destacados de la UTP podrán acceder a becas para cursar ciclos académicos completos en el campus de Filadelfia, Pensilvania, y compartir aulas con futuros líderes de todo el mundo.

La Universidad de Pensilvania está considerada la número uno en Negocios en Estados Unidos, según U.S. News & World Report, y es reconocida por su excelencia académica y su historia de innovación.

Este nuevo acuerdo se suma a la red de alianzas que la UTP mantiene con universidades como UCLA, Tecnológico de Monterrey, University of California – Berkeley y Arizona State University, consolidando su apuesta por la movilidad estudiantil y el desarrollo de competencias globales.

Con esta iniciativa, la UTP reafirma su misión de preparar profesionales que no solo destaquen en su campo, sino que también se sientan parte de un mundo cada vez más conectado.

Reportaje publicitario