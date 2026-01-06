El inicio de un nuevo año invita a repensar prioridades y miradas sobre las distintas etapas de la vida. En ese contexto, la adultez mayor cobra especial relevancia en el Perú, donde para el año 2050, una de cada cuatro personas será adulta mayor (24,1 % de la población), según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este escenario plantea la necesidad de dejar atrás creencias y estereotipos que afectan la autonomía, la dignidad y el bienestar integral de las personas mayores.

“Romper con los tabúes sobre el envejecimiento es fundamental para que las personas mayores vivan esta etapa con libertad, seguridad y bienestar”, señaló Fiorella Moretti, Marketing Manager de Cuidado Personal de Kimberly-Clark Andino.

Cinco tabúes que aún persisten sobre la adultez mayor

Desde esta perspectiva, la marca Plenitud identifica cinco ideas erróneas que todavía frenan el bienestar integral de las personas mayores y que urge dejar atrás.

1. “El envejecimiento implica dependencia inmediata”

Uno de los mitos más extendidos asocia la edad con incapacidad. Sin embargo, muchas personas mayores mantienen autonomía, toman decisiones y llevan una vida activa. Envejecer no significa perder independencia, sino adaptarse y reforzar habilidades funcionales.

2. “Las personas mayores ya no son productivas”

Lejos de la inactividad, cada vez más adultos mayores participan de la economía plateada, emprenden, lideran proyectos y aportan desde su experiencia. La productividad no termina: se transforma.

3. “Cuidarse deja de ser importante”

El autocuidado físico, emocional y mental sigue siendo clave en todas las etapas de la vida. Mantener hábitos saludables y contar con soluciones de cuidado personal adecuadas contribuye a una mayor autonomía y autoestima.

4. “La vida social desaparece con los años”

La conexión social no se extingue, evoluciona. Las personas mayores participan activamente en clubes, espacios culturales y redes comunitarias, lo que resulta esencial para su bienestar integral.

5. “La vejez es una etapa de declive”

Cambiar la narrativa del deterioro por la del crecimiento y la plenitud es fundamental. La adultez mayor puede ser una etapa significativa, con nuevos aprendizajes, libertad para decidir y proyectos personales.

Una mirada positiva sobre el envejecimiento

En esa línea, Plenitud impulsa iniciativas que buscan normalizar la conversación sobre la adultez mayor y la incontinencia, promoviendo una visión libre de estigmas y enfocada en la dignidad y el bienestar.

“Hablar del envejecimiento es hablar también de crecimiento, legado y nuevas oportunidades. No es un límite, sino una etapa poderosa para seguir construyendo bienestar”, concluyó Moretti.