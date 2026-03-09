Con el regreso a clases también aumenta una preocupación frecuente en muchas familias: la aparición de resfríos, alergias y molestias respiratorias que se originan en el aula y pueden trasladarse al hogar.

Las interacciones en espacios cerrados, el uso de objetos compartidos y la cercanía entre estudiantes facilitan la circulación de virus, bacterias y partículas alergénicas, que luego pueden propagarse en casa.

Por ello, reforzar hábitos de limpieza, ventilación y cuidado del ambiente interior se convierte en una medida clave para proteger la salud familiar.

Especialistas de Dyson recomiendan adoptar prácticas sencillas que contribuyan a mantener espacios más saludables durante la temporada escolar.

1. Ventilar los espacios diariamente

Abrir las ventanas durante algunos minutos al día permite renovar el aire interior y reducir la acumulación de partículas en ambientes cerrados.

Esta práctica es especialmente importante en dormitorios, salas de estudio y áreas donde los niños pasan más tiempo después de la jornada escolar.

2. Limpiar superficies de alto contacto

Superficies como mesas, escritorios, manijas de puertas y dispositivos electrónicos pueden acumular microorganismos.

Limpiarlas con frecuencia ayuda a reducir la presencia de gérmenes y virus que pueden trasladarse desde la escuela hasta el hogar.

3. Reducir la acumulación de polvo

El polvo doméstico puede contener alérgenos, ácaros y otras partículas microscópicas que afectan la salud respiratoria.

Aspirar regularmente pisos, alfombras, textiles y rincones donde suele acumularse polvo contribuye a mantener un ambiente más limpio.

4. Priorizar la limpieza en dormitorios y espacios de estudio

Los dormitorios y áreas de estudio concentran gran parte del tiempo de descanso y aprendizaje de los niños.

Mantener estos espacios ordenados, ventilados y con superficies limpias puede ayudar a mejorar el bienestar diario y reducir la exposición a partículas irritantes.

5. Prestar atención a la calidad del aire interior

Además de la ventilación natural, existen tecnologías que pueden contribuir a mejorar la calidad del aire dentro del hogar.

Los purificadores equipados con filtros HEPA pueden capturar partículas microscópicas como polvo, alérgenos y otros contaminantes presentes en ambientes cerrados.

Esto ayuda a mantener espacios interiores más limpios y saludables, especialmente en temporadas donde aumentan las enfermedades respiratorias.

Pequeños hábitos que marcan la diferencia

El regreso a clases no tiene por qué convertirse en una temporada inevitable de resfríos y alergias.

Implementar hábitos simples y constantes, como limpiar con regularidad, ventilar los ambientes y prestar atención a la calidad del aire interior, puede ayudar a que las familias vivan esta etapa con mayor tranquilidad.