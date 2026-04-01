Los problemas de memoria y el deterioro cognitivo continúan en aumento en el Perú, donde más de 200,000 adultos mayores de 60 años vivían con Alzheimer en 2019, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).

Además, en 2024 se registraron 18,333 casos de demencia atendidos, mientras que proyecciones citadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que los casos podrían triplicarse hacia 2050, pasando de 196,699 a más de 744,000 personas afectadas.

Ante este escenario, especialistas resaltan la importancia de estimular el cerebro mediante actividades cognitivas que contribuyan a mantener la memoria activa.

Juegos de mesa pueden fortalecer funciones cognitivas

Diversos estudios científicos señalan que los juegos de mesa pueden contribuir al fortalecimiento de habilidades mentales como la memoria, la atención y el razonamiento lógico.

Un metaanálisis internacional publicado en la revista científica Games for Health Journal encontró que este tipo de actividades mejora la cognición global en adultos mayores sanos, así como la función ejecutiva en personas con deterioro cognitivo leve o demencia.

Estas dinámicas estimulan la llamada reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para compensar los efectos del envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas.

Juegos que estimulan la memoria y la concentración

En este contexto, clásicos juegos de mesa del portafolio de Hasbro, se posicionan como herramientas lúdicas que pueden ayudar a ejercitar el cerebro mientras se comparten momentos entre familiares y amigos:

Connect 4: planificación y razonamiento lógico

Este juego exige anticipar movimientos y analizar estrategias para alinear cuatro fichas del mismo color. Cada jugada obliga a prever posibles escenarios, estimulando el pensamiento estratégico y la toma de decisiones.

Clue: memoria y deducción

Basado en la resolución de un misterio, este juego pone a prueba la memoria y la lógica. Los participantes deben recordar pistas, registrar información y analizar combinaciones para identificar al responsable de un crimen ficticio.

Monopoly: cálculo y planificación financiera

Este juego activa habilidades relacionadas con la administración de recursos, la toma de decisiones y el cálculo mental, promoviendo funciones ejecutivas clave para el razonamiento.

Jenga: atención y coordinación

La dinámica de retirar bloques sin derribar la torre requiere concentración, precisión y coordinación mano-ojo, fortaleciendo habilidades motoras y cognitivas.

Actividad lúdica como herramienta preventiva

Especialistas indican que compartir juegos de mesa en familia o con amigos no solo fomenta la interacción social, sino que también puede convertirse en una estrategia cotidiana para ejercitar el cerebro.

El fortalecimiento de la memoria y la estimulación cognitiva se consideran elementos clave para retrasar el deterioro asociado al envejecimiento.

En un contexto donde los casos de demencia continúan en aumento, actividades simples como jugar pueden contribuir a mantener la salud cerebral y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.