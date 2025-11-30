La amenorrea, o ausencia del ciclo menstrual, es un síntoma que puede aparecer en distintas etapas de la vida y por múltiples razones. Si bien no siempre implica un problema grave, comprender su origen es esencial para mantener el equilibrio hormonal y general del organismo.

La ginecóloga Tiziana Lenz, de la Clínica Ricardo Palma, explica que existen dos tipos de amenorrea:

Primaria: cuando una mujer no ha presentado su primera menstruación.

Secundaria: cuando la regla desaparece por tres meses o más después de haber tenido ciclos regulares.

Un síntoma con diversas causas

La amenorrea no es una enfermedad, sino una señal de que el cuerpo está experimentando un cambio. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Embarazo

Estrés o cambios emocionales intensos

Variaciones bruscas de peso

Ejercicio físico excesivo

Trastornos hormonales como síndrome de ovario poliquístico o problemas tiroideos

También puede ser consecuencia del uso de anticonceptivos hormonales, situación en la que la ausencia del sangrado no se considera patológica. Esto ocurre porque las hormonas del método mantienen el endometrio delgado, evitando la menstruación.

Impacto en la salud y fertilidad

Dependiendo de su origen, la amenorrea puede tener repercusiones en la salud. En algunos casos, niveles bajos de estrógeno pueden afectar la fertilidad o debilitar los huesos.

Sin embargo, cuando la causa es el uso de anticonceptivos, la ausencia del sangrado no representa un riesgo, ya que la protección hormonal se mantiene activa.

Cómo se identifica la causa

El diagnóstico se inicia con una prueba de embarazo y una evaluación clínica completa. Según el caso, el especialista puede solicitar:

Análisis hormonales

Ecografía transvaginal o pélvica

Estudios complementarios, si los resultados lo requieren

Lenz enfatiza que es fundamental acudir al médico si:

Una adolescente no ha menstruado a los 15 años

Una mujer deja de menstruar por más de tres meses sin estar embarazada

Existen síntomas asociados como secreción del pezón, acné severo, caída de cabello o cambios drásticos de peso

Buscar apoyo profesional a tiempo permite un tratamiento adecuado y evita complicaciones futuras.

Datos clave