La amenorrea, o ausencia del ciclo menstrual, es un síntoma que puede aparecer en distintas etapas de la vida y por múltiples razones. Si bien no siempre implica un problema grave, comprender su origen es esencial para mantener el equilibrio hormonal y general del organismo.
La ginecóloga Tiziana Lenz, de la Clínica Ricardo Palma, explica que existen dos tipos de amenorrea:
- Primaria: cuando una mujer no ha presentado su primera menstruación.
- Secundaria: cuando la regla desaparece por tres meses o más después de haber tenido ciclos regulares.
Un síntoma con diversas causas
La amenorrea no es una enfermedad, sino una señal de que el cuerpo está experimentando un cambio. Entre las causas más frecuentes se encuentran:
- Embarazo
- Estrés o cambios emocionales intensos
- Variaciones bruscas de peso
- Ejercicio físico excesivo
- Trastornos hormonales como síndrome de ovario poliquístico o problemas tiroideos
También puede ser consecuencia del uso de anticonceptivos hormonales, situación en la que la ausencia del sangrado no se considera patológica. Esto ocurre porque las hormonas del método mantienen el endometrio delgado, evitando la menstruación.
Impacto en la salud y fertilidad
Dependiendo de su origen, la amenorrea puede tener repercusiones en la salud. En algunos casos, niveles bajos de estrógeno pueden afectar la fertilidad o debilitar los huesos.
Sin embargo, cuando la causa es el uso de anticonceptivos, la ausencia del sangrado no representa un riesgo, ya que la protección hormonal se mantiene activa.
Cómo se identifica la causa
El diagnóstico se inicia con una prueba de embarazo y una evaluación clínica completa. Según el caso, el especialista puede solicitar:
- Análisis hormonales
- Ecografía transvaginal o pélvica
- Estudios complementarios, si los resultados lo requieren
Lenz enfatiza que es fundamental acudir al médico si:
- Una adolescente no ha menstruado a los 15 años
- Una mujer deja de menstruar por más de tres meses sin estar embarazada
- Existen síntomas asociados como secreción del pezón, acné severo, caída de cabello o cambios drásticos de peso
Buscar apoyo profesional a tiempo permite un tratamiento adecuado y evita complicaciones futuras.
Datos clave
- La amenorrea puede ser primaria o secundaria.
- Causas frecuentes: embarazo, estrés, cambios de peso, ejercicio intenso, SOP y problemas tiroideos.
- Anticonceptivos hormonales pueden producir amenorrea sin riesgo.
- Posibles efectos: impacto en fertilidad y salud ósea si hay déficit de estrógeno.
- Signos de alerta: ausencia de menstruación por 3 meses, no menstruar a los 15, secreción del pezón, acné severo o caída de cabello.