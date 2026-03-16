La hiperconectividad se ha convertido en una característica central de la vida moderna. Revisar correos fuera del horario laboral, responder mensajes a cualquier hora o pasar largos periodos en redes sociales es una práctica cada vez más común.

Sin embargo, esta exposición constante a dispositivos digitales puede tener efectos en la salud mental.

Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 5% de la población en las Américas vive con trastornos de ansiedad, lo que refleja el impacto creciente de los factores de estrés en la vida cotidiana.

Cuando el cerebro no logra descansar

Para Kaira Cornejo, especialista de Psicocentro Fuentes Carranza, la tecnología facilita muchas tareas, pero también puede generar una sobreestimulación constante.

“Cuando el cerebro recibe demasiados estímulos digitales, le resulta más difícil entrar en estados de descanso, lo que puede favorecer la aparición de ansiedad”, explica.

Muchas personas no identifican el impacto de esta dinámica hasta que aparecen síntomas como:

dificultad para concentrarse

irritabilidad

problemas para dormir

sensación de agotamiento mental

Según la especialista, uno de los principales desafíos actuales es aprender a establecer límites con la tecnología para permitir que el cerebro recupere su equilibrio.

Cuatro claves para reducir la ansiedad digital

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan adoptar hábitos que ayuden a reducir la sobrecarga digital.

1. Establecer momentos del día sin conexión

Definir espacios libres de pantallas —por ejemplo durante las comidas o antes de dormir— permite que el cerebro reduzca la sobreestimulación y entre en un estado de mayor relajación.

2. Evitar el uso del celular antes de dormir

La exposición a pantallas durante la noche puede alterar los ciclos de sueño y mantener la mente activa cuando el cuerpo debería prepararse para descansar.

3. Priorizar actividades que regulen el estrés

Practicar ejercicio, meditación o realizar actividades al aire libre ayuda a reducir la tensión acumulada por la sobrecarga de información digital.

4. Utilizar tecnología para controlar la ansiedad

Algunas terapias incorporan herramientas como el biofeedback, una técnica que permite medir en tiempo real indicadores fisiológicos del estrés, como la frecuencia cardíaca o la actividad cerebral.

Estas herramientas ayudan a que las personas tomen conciencia de cómo reacciona su cuerpo frente a la ansiedad y aprendan técnicas para regularla.

Aprender a gestionar la tecnología

Para los especialistas, el reto no es eliminar la tecnología de la vida diaria, sino aprender a utilizarla de manera equilibrada.

Establecer pausas digitales y crear hábitos saludables puede marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional.