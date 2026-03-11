La ansiedad, la depresión o el insomnio pueden ser señales de un problema hormonal no diagnosticado, según advierten especialistas en salud mental y endocrinología.

De acuerdo con Oliver Serrano, director del Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, la mente y el cuerpo están profundamente conectados.

“La mente y el cuerpo están interconectados. Los factores psicológicos y biológicos pueden influir en cómo nos sentimos”, explicó el especialista.

Cambios hormonales y salud emocional

Etapas de la vida como la pubertad, el posparto o la menopausia suelen estar acompañadas de cambios hormonales que pueden provocar alteraciones emocionales.

Aunque muchas veces estos síntomas se consideran normales o inevitables, el experto advierte que cuando el malestar emocional afecta la vida diaria, el sueño o las relaciones personales, es importante buscar atención médica.

El sueño, un indicador clave

Uno de los primeros signos de un desequilibrio hormonal suele ser la alteración del sueño.

Según Serrano, la relación entre hormonas, descanso y salud mental es muy estrecha:

Un desequilibrio hormonal puede dificultar el sueño

puede dificultar el sueño La falta de descanso aumenta el estrés

aumenta el estrés Esto puede intensificar síntomas de ansiedad o depresión

“El sueño insuficiente se asocia con menor capacidad de regulación emocional y mayor reactividad al estrés”, señaló el especialista.

Un círculo que afecta la salud mental

Este fenómeno genera un círculo vicioso: la alteración hormonal afecta el descanso, y la falta de sueño empeora el estado emocional.

Por ello, los especialistas recomiendan no separar los síntomas físicos de los psicológicos, ya que ambos pueden tener un origen común.

Estrategias para mejorar el bienestar

Los expertos recomiendan adoptar hábitos saludables que ayuden a regular el equilibrio biológico y emocional:

Mantener rutinas de sueño regulares

Practicar ejercicios de relajación o mindfulness

Realizar actividad física

Seguir una alimentación equilibrada

Estas medidas contribuyen a mejorar el bienestar general y la estabilidad emocional.

Importancia de la evaluación médica

Sin embargo, Serrano enfatiza que los cambios en el estilo de vida no sustituyen una evaluación médica cuando existe sospecha de un problema hormonal.

En esos casos, es recomendable acudir a un especialista en endocrinología para descartar causas hormonales subyacentes y recibir el tratamiento adecuado.

“Escuchar el cuerpo, reconocer las señales de alerta y buscar ayuda profesional es una forma de autocuidado”, concluyó.