Los batidos se han convertido en una opción fresca, rápida y saludable para complementar la alimentación diaria. Además de favorecer la hidratación, son una manera sencilla de aumentar el consumo de frutas, verduras y proteínas.

Según explica Talía Pinto León, nutricionista e integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife,

“Consumir batidos permite incorporar una gran variedad de nutrientes en una sola preparación. Pueden incluir proteína proveniente, por ejemplo, de un suplemento en polvo, y aportar fibra gracias a frutas con cáscara o vegetales de hoja. La combinación de proteína y fibra contribuye a aumentar la sensación de saciedad”.

Los batidos pueden formar parte de un desayuno ligero, una merienda práctica o ser una opción ideal antes o después del entrenamiento.

Ingredientes recomendados

Para lograr un batido equilibrado, se recomienda incluir:

Frutas frescas de temporada

Verduras de hoja verde

Agua o leche vegetal sin azúcar

Fuentes de proteína (como suplementos, leche o yogur griego descremado)

(como suplementos, leche o yogur griego descremado) Grasas saludables, como frutos secos o semillas

Qué evitar al preparar un batido

Azúcar, miel o jarabes : los azúcares naturales de las frutas son suficientes.

: los azúcares naturales de las frutas son suficientes. Lácteos enteros o cremas : aportan grasas saturadas innecesarias.

: aportan grasas saturadas innecesarias. Exceso de fruta: puede elevar el contenido de azúcar natural.

Receta saludable: batido de mango, espinaca y yogur

Ingredientes:

1 taza de mango maduro en trozos

1 puñado de hojas de espinaca frescas

½ taza de yogur natural o griego descremado

½ taza de agua o leche vegetal sin azúcar

1 cucharadita de semillas de chía

Preparación: Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Servir frío y disfrutar.

Los batidos son especialmente recomendables durante la temporada de calor, cuando abundan las frutas frescas y coloridas, ideales para preparar bebidas ricas en vitaminas, antioxidantes y fibra.

Una opción práctica para todos los días

Desde Herbalife, se recomienda probar el Batido Nutricional Fórmula 1, una opción práctica que contribuye a una alimentación equilibrada y aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales. Disponible en ocho sabores, puede consumirse en el desayuno, almuerzo o cena.