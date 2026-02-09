En San Valentín, los besos y muestras de afecto se convierten en protagonistas. Sin embargo, un problema frecuente como la halitosis, conocida comúnmente como mal aliento, puede generar incomodidad y afectar la confianza en pareja si no se previene a tiempo.

“El cuidado de la salud bucal también es una forma de demostrar afecto. Evitar el mal aliento ayuda a disfrutar plenamente momentos especiales sin preocupaciones”, señala Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú.

Un problema más común de lo que parece

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), alrededor del 30% de la población experimenta halitosis en algún momento de su vida. Esta condición suele estar asociada a la proliferación de bacterias en la boca, una higiene deficiente o hábitos como el consumo de tabaco y alcohol.

Además, investigaciones publicadas en la revista científica Microbiome advierten que en un beso de apenas diez segundos pueden intercambiarse hasta 80 millones de bacterias, lo que refuerza la importancia de mantener una adecuada salud oral, especialmente en fechas como el 14 de febrero.

Recomendaciones para besar sin miedo este 14 de febrero

Para disfrutar de San Valentín con mayor seguridad y confianza, el Dr. Funes Rumiche comparte una serie de recomendaciones prácticas:

💧 Mantener una buena hidratación

Beber suficiente agua estimula la producción de saliva, que ayuda a limpiar la boca de manera natural y a reducir la acumulación de bacterias responsables del mal aliento.

🚭 Reducir tabaco y alcohol

Ambos resecan la boca y favorecen la aparición de bacterias causantes del mal olor. El consumo crónico de tabaco puede generar el conocido “aliento del fumador”.

🍭 Moderar el consumo de azúcares

Los alimentos azucarados favorecen la proliferación bacteriana, lo que puede intensificar la halitosis cuando se consumen en exceso.

🌶️ Evitar comidas muy condimentadas

Ciertos alimentos intensifican los olores bucales y pueden permanecer por más tiempo, afectando la sensación de frescura.

🪥 No descuidar la higiene oral completa

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar cepillos interproximales y enjuagues bucales con antisépticos como CPC o clorhexidina ayuda a reducir las bacterias. Afecciones como caries, gingivitis y periodontitis también generan mal aliento y requieren atención profesional.

La importancia de una evaluación odontológica

El especialista recuerda que mantener una boca sana no solo protege la salud individual, sino también la de la pareja. “Una visita al cirujano dentista permite recibir una rutina de higiene adecuada y prevenir problemas que afectan la calidad de vida”, enfatiza.

Este San Valentín, cuidar la salud bucal se convierte en un gesto de amor propio y hacia la pareja, clave para disfrutar sin preocupaciones cada momento especial.