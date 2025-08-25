Una cortadura en la cocina, un golpe jugando o un episodio de fiebre infantil durante la madrugada pueden ocurrir en cualquier momento. Ante estas situaciones, contar con un botiquín familiar bien equipado resulta clave para dar una atención rápida y evitar complicaciones, resaltó Jorge Lescano, químico farmacéutico y docente del Instituto Carrión.

“En un país como el nuestro, con alta exposición a fenómenos naturales, es necesario que las familias estén preparadas para responder ante incidentes no graves. Un botiquín puede ser la primera línea de ayuda en el hogar”, indicó el especialista.

¿Qué debe incluir un botiquín familiar?

Medicamentos básicos: paracetamol o ibuprofeno en tabletas (para fiebre y dolor). Siempre respetar la dosis indicada.

paracetamol o ibuprofeno en tabletas (para fiebre y dolor). Siempre respetar la dosis indicada. Instrumentos esenciales: termómetro oral para control de temperatura.

termómetro oral para control de temperatura. Material para heridas: gasas esterilizadas, vendas, esparadrapo, antisépticos y guantes descartables.

gasas esterilizadas, vendas, esparadrapo, antisépticos y guantes descartables. Higiene: alcohol en gel o líquido para desinfectar las manos antes y después de atender lesiones.

Recomendaciones para su cuidado

Almacenamiento: mantener en un lugar fresco, seco, limpio y fuera del alcance de los niños. Evitar baños y cocinas por la humedad y el calor.

mantener en un lugar fresco, seco, limpio y fuera del alcance de los niños. Evitar baños y cocinas por la humedad y el calor. Revisión periódica: cada seis meses o tras su uso, verificar vencimientos, reponer lo que falte y retirar productos caducados.

cada seis meses o tras su uso, verificar vencimientos, reponer lo que falte y retirar productos caducados. Medicamentos especiales: en caso de familiares con enfermedades crónicas, incluir los fármacos prescritos por su médico.

Importancia preventiva

Según el Ministerio de Salud, un botiquín correctamente abastecido permite atender cortes, golpes, rasguños, rozaduras, quemaduras menores y otros incidentes caseros frecuentes, brindando seguridad y capacidad de reacción inmediata.