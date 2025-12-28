Con la llegada del verano y el aumento sostenido de las temperaturas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió un incremento de infecciones estomacales, principalmente asociadas al consumo de agua no tratada y de alimentos mal preparados o mal conservados.

En el marco de la campaña “¡EsSalud te protege! Vive este verano con energía y salud”, la institución alertó que el calor favorece la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias, lo que eleva el riesgo de enfermedades infecciosas gastrointestinales.

Recomendaciones para prevenir infecciones

El Dr. Luis Cervera Caballero, gastroenterólogo de EsSalud, exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención tanto en el hogar como en espacios públicos.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Consumir solo agua hervida o embotellada .

. Evitar alimentos sin adecuada refrigeración, especialmente pescados y mariscos .

. No ingerir frutas y verduras expuestas por largos periodos al sol .

. Mantener una correcta higiene en la preparación de alimentos.

El especialista subrayó que el lavado frecuente de manos con agua y jabón es una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de infecciones durante la temporada de verano.

Riesgos en paseos y reuniones familiares

El Dr. Cervera advirtió que llevar alimentos preparados sin cadena de frío a paseos familiares o salidas a la playa puede generar fermentación y contaminación bacteriana.

“Si se lleva comida o frutas a la playa, estos alimentos pueden quedar expuestos a bacterias presentes en la arena, superficies no higiénicas o en las manos mojadas con agua de mar”, explicó, recomendando optar por productos envasados y bebidas embotelladas.

Niños y adultos mayores: los más vulnerables

EsSalud recordó que los niños y adultos mayores son los grupos más vulnerables frente a las infecciones estomacales. Entre los signos de alarma se encuentran:

Deshidratación

Fiebre persistente

Pérdida de peso

Boca seca

Ojos hundidos

Ante estos síntomas, la institución recomienda iniciar hidratación inmediata y acudir a un establecimiento de salud.

Llamado al autocuidado

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó la importancia de la prevención y el autocuidado durante el verano, señalando que adoptar hábitos saludables permite proteger a las familias y reducir enfermedades evitables.