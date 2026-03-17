El aumento de temperatura durante el verano puede impactar en la salud íntima, especialmente cuando se combinan factores como la sudoración, la humedad y el uso prolongado de ropa ajustada o húmeda.

La doctora Diana Álvarez, ginecóloga, advierte que estas condiciones pueden generar molestias urinarias o incomodidad en la zona íntima, sobre todo cuando las rutinas fuera de casa dificultan mantener hábitos adecuados.

“En verano, los cuidados más efectivos suelen ser los más cotidianos: mantener la zona seca, priorizar una higiene delicada y no postergar el baño”, explica la especialista.

Factores que aumentan el riesgo en verano

Durante esta temporada, algunas situaciones comunes pueden favorecer la aparición de molestias:

Permanecer con ropa húmeda tras la playa o piscina

Sudoración prolongada

Uso de prendas ajustadas o poco transpirables

Rutinas que dificultan el acceso a servicios higiénicos

Estas condiciones pueden volver más sensible la zona íntima y generar incomodidad.

Higiene íntima: qué recomiendan los especialistas

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recomienda evitar productos perfumados o irritantes en la zona vulvar, como jabones o sprays con fragancias.

En su lugar, sugiere optar por una higiene suave, sin frotar, que permita mantener el equilibrio natural de la piel.

La constancia en estos cuidados es clave para prevenir molestias y mantener el bienestar.

Hábitos prácticos para prevenir molestias urinarias

La doctora Álvarez propone medidas simples que pueden aplicarse durante el día, especialmente cuando se está fuera de casa:

Mantener la zona seca: Cambiarse de ropa si hay humedad tras sudoración, playa o piscina. Llevar una muda adicional puede ser útil en salidas largas. Higiene suave: Evitar productos perfumados o agresivos. Una limpieza básica y cuidadosa es suficiente. No postergar ir al baño: Retener la orina por largos periodos puede aumentar la incomodidad. Se recomienda identificar baños disponibles en la ruta. Usar ropa interior transpirable: Preferir prendas de algodón que permitan una mejor ventilación. Anticiparse ante posibles episodios: En casos de urgencia o pérdidas leves de orina, el uso de productos absorbentes puede ser una opción práctica para mantener la comodidad.

Cuándo acudir al médico

La especialista advierte que, si las molestias persisten, se repiten o se intensifican, es importante buscar atención médica.

No se recomienda normalizar síntomas como dolor, ardor o cambios en la frecuencia urinaria, ya que podrían estar asociados a infecciones u otras condiciones que requieren diagnóstico.