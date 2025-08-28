El cáncer de colon se ha convertido en una de las enfermedades oncológicas de mayor crecimiento en el Perú, pero continúa rodeado de mitos que retrasan su diagnóstico y complican el tratamiento. De acuerdo con Globocan 2020, en el país se registraron 4 636 nuevos casos de cáncer colorrectal —el 6,6 % del total de diagnósticos— y cerca de 2 500 muertes cada año.

Entre 2003 y 2016, esta enfermedad causó 14 977 fallecimientos en Perú, equivalentes al 7,1 % de todas las muertes por cáncer, según un estudio publicado en Cancer Epidemiology (ResearchGate, 2020).

“El problema es que muchos pacientes llegan a la consulta en etapas avanzadas porque creen en mitos que los tranquilizan falsamente. Pensar que eres ‘muy joven’ para tener cáncer de colon, o que la sangre en las heces siempre se debe a hemorroides, son ideas equivocadas que retrasan el diagnóstico y reducen las posibilidades de cura”, explicó el Dr. Luis Torres Gil, cirujano oncólogo.

Los mitos más frecuentes

“El cáncer de colon solo afecta a adultos mayores” : aunque la mayor incidencia se da en mayores de 50 años, cada vez son más los diagnósticos en pacientes de 30 y 40 años.

: aunque la mayor incidencia se da en mayores de 50 años, cada vez son más los diagnósticos en pacientes de 30 y 40 años. “Si no tengo antecedentes familiares, no estoy en riesgo” : el estilo de vida moderno, con dietas altas en ultraprocesados y bajos niveles de fibra, incrementa la vulnerabilidad incluso en personas sin historial familiar.

: el estilo de vida moderno, con dietas altas en ultraprocesados y bajos niveles de fibra, incrementa la vulnerabilidad incluso en personas sin historial familiar. “La sangre en las heces siempre son hemorroides”: la rectorragia puede ser un síntoma temprano de cáncer de colon y requiere una evaluación médica inmediata.

El llamado de los especialistas

La detección temprana no solo salva vidas, también reduce el impacto económico y social. Según la OCDE, mejores programas de diagnóstico precoz podrían evitar hasta un tercio de las muertes prematuras por cáncer en el Perú y ganar el equivalente a 7 600 trabajadores adicionales a tiempo completo en productividad.

“El cáncer de colon se puede prevenir y tratar de manera efectiva si se detecta temprano. Lo que no podemos permitir es que mitos o desinformación nos cuesten vidas”, concluyó el Dr. Torres Gil.