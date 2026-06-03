Un análisis de seguimiento a siete años del estudio clínico fase 3 CROWN reveló que más de la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado o metastásico positivo para ALK tratados con lorlatinib permanecieron sin progresión de la enfermedad.

Los resultados fueron anunciados por Pfizer y presentados durante la reunión anual 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), además de ser publicados simultáneamente en la revista científica Annals of Oncology.

Más de la mitad de pacientes permaneció sin progresión a siete años

De acuerdo con el análisis, los pacientes tratados con lorlatinib tuvieron una probabilidad del 55% de permanecer vivos y sin progresión de la enfermedad después de siete años de seguimiento. Además, la mediana de supervivencia libre de progresión aún no había sido alcanzada al momento de la evaluación.

El estudio comparó lorlatinib, un inhibidor de ALK de tercera generación, frente a crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón avanzado positivo para la quinasa de linfoma anaplásico (ALK) que no habían recibido tratamiento previo.

“Los resultados actualizados del estudio CROWN muestran que más de la mitad de los pacientes tratados con lorlatinib permanecieron con vida y sin progresión a los siete años”, afirmó Jeff Legos, director de Oncología de Pfizer.

Reducción del riesgo de progresión cerebral

Uno de los hallazgos destacados del estudio fue la reducción del 94% en el riesgo de progresión intracraneal, es decir, el avance de la enfermedad en el sistema nervioso central. Según los investigadores, no se registraron nuevos eventos de progresión cerebral después de los primeros 30 meses de tratamiento.

Lorlatinib fue desarrollado para actuar frente a mutaciones asociadas con resistencia a otros inhibidores de ALK y tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, característica relevante en pacientes con riesgo de metástasis cerebrales.

Un subtipo poco frecuente de cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. El cáncer de pulmón de células no pequeñas representa aproximadamente el 80% de todos los casos, mientras que las alteraciones positivas para ALK se presentan en alrededor del 3% al 5% de estos pacientes.

Además, cerca del 45% de las personas con CPCNP avanzado ALK positivo desarrollan metástasis cerebrales dentro de los dos años posteriores al diagnóstico inicial.

Perfil de seguridad se mantuvo estable

Los investigadores indicaron que el perfil de seguridad observado durante el seguimiento fue consistente con evaluaciones previas y no se identificaron nuevas señales de seguridad. Entre los eventos adversos más frecuentes se reportaron edema, aumento de peso, neuropatía periférica, alteraciones cognitivas, hipertensión, dolor de cabeza y elevación de colesterol y triglicéridos.

El estudio también señaló que solo el 5% de los pacientes suspendió definitivamente el tratamiento debido a efectos adversos relacionados con la terapia.