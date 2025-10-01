Cada año, más de 1.3 millones de adolescentes y adultos jóvenes son diagnosticados con cáncer en todo el mundo, según cifras del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Este grupo etario, comprendido entre los 19 y 39 años, enfrenta un panorama de salud desafiante, con neoplasias de mama, tiroides, testículo, piel, colon y sistema nervioso central entre las más comunes.

En varones jóvenes, los tumores de testículo y tiroides son los más frecuentes, mientras que en mujeres predominan los de seno y linfomas. Otras enfermedades oncológicas que afectan a esta población incluyen leucemias, sarcomas y tumores cerebrales.

El Dr. Yan Carlos Vargas Caycho, radio oncólogo y director de Oncodrip, subraya la necesidad de abrir conversaciones sobre antecedentes médicos familiares.

“Cuando una persona conoce los antecedentes médicos de sus abuelos, padres, tíos o primos, tiene la oportunidad de realizarse controles periódicos y adoptar hábitos más saludables”, indica el especialista.

Prevención y factores de riesgo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos un tercio de los tumores malignos puede prevenirse con decisiones saludables, como:

Llevar una alimentación balanceada

Realizar actividad física frecuente

Mantener un peso adecuado

No fumar ni consumir alcohol en exceso

Vacunarse contra el VPH y la hepatitis B

No obstante, el cáncer también puede tener un componente hereditario, especialmente en casos de mama, colon u ovario, lo que vuelve indispensable el conocimiento del historial médico familiar.

Señales de alerta

Los síntomas pueden ser variados y a menudo ignorados. El Dr. Vargas Caycho recomienda prestar atención a señales como:

Hinchazón inusual o hematomas anormales

Dolores de cabeza persistentes y fatiga crónica

Pérdida de peso inexplicable

Sangrado anormal o bultos

Sudoración nocturna excesiva

Ganglios inflamados tras consumir alcohol

Picazón continua

Cambios en la visión, audición, habla o equilibrio

“Si estas manifestaciones se repiten, lo mejor es acudir a un médico para un control completo”, enfatiza.

Tratamientos disponibles

El tratamiento depende del tipo y etapa del cáncer, pero los principales métodos son: