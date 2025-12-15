Las fiestas de fin de año suelen estar marcadas por reuniones familiares, comidas abundantes y largas jornadas de celebración. Sin embargo, para las personas con cáncer, especialmente aquellas que reciben quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, este contexto requiere cuidados adicionales para evitar complicaciones de salud.

El Dr. Yan Carlos Vargas, radio-oncólogo de Oncodrip, explicó que muchos pacientes oncológicos presentan un sistema inmunitario debilitado, lo que incrementa el riesgo de infecciones y fatiga. Por ello, señaló que es posible disfrutar de las celebraciones, pero siempre con responsabilidad y planificación.

Medidas de prevención durante las celebraciones

Entre las principales recomendaciones se encuentra reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, asegurar una buena ventilación en los espacios cerrados, evitar aglomeraciones y limitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios.

Asimismo, se aconseja moderar el ritmo de las actividades, organizar los encuentros con anticipación y permitir que el paciente tenga momentos de descanso sin presión social.

Alimentación y control de excesos

La alimentación es un aspecto clave durante las fiestas. Aunque no existe una dieta universal para el cáncer, esta debe adaptarse al tipo de neoplasia, tratamiento y efectos secundarios que presente cada paciente.

De manera general, se recomienda priorizar comidas ligeras y nutritivas, consumir porciones pequeñas distribuidas a lo largo del día, mantener una hidratación constante y evitar el consumo de alcohol, ya que puede debilitar aún más el sistema inmunológico.

Manejo adecuado de síntomas

El control de síntomas como dolor, fatiga, mucositis o náuseas debe realizarse siempre bajo supervisión médica. La automedicación puede interferir con los tratamientos oncológicos o enmascarar signos de alerta.

En caso de presentar lesiones en la boca, es fundamental mantener una adecuada higiene oral y evitar alimentos irritantes que puedan agravar la condición.

Cumplir el tratamiento y respetar el descanso

Durante las fiestas, los horarios suelen alterarse, pero los especialistas recalcan que el paciente oncológico debe mantener sus rutinas, no omitir dosis de medicación y asegurar un sueño reparador.

La Asociación Española Contra el Cáncer destaca la importancia de dormir bien y controlar factores que interfieran con el descanso, como el dolor o el ruido excesivo.

Actividad física y apoyo familiar

También se recomienda no abandonar la actividad física, siempre adaptada a la condición del paciente. Ejercicios suaves, como caminatas, ayudan a conservar la masa muscular, mejorar la energía y reducir síntomas como ansiedad, cansancio o estreñimiento, previa indicación médica.

El apoyo familiar resulta decisivo para que el paciente pueda disfrutar las celebraciones. Adecuar el ambiente, ofrecer ayuda práctica y respetar los límites físicos y emocionales contribuye a una experiencia más segura.

“Si desea apoyar a un familiar con cáncer, ofrezca realizar compras, adaptar recetas o reducir la duración de las reuniones para evitar el agotamiento”, recomendó el Dr. Vargas.

Proteger la salud del ser querido no implica renunciar a la celebración, sino encontrar formas seguras y solidarias de compartir estos momentos.