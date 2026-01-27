Las estadísticas médicas indican que entre el 40% y el 50% de los niños sufrirá al menos una fractura antes de cumplir los 18 años, siendo el antebrazo la zona más afectada. Esta realidad convierte a las caídas cotidianas —en el colegio, el parque o durante el juego— en un riesgo frecuente durante la infancia .

Estudios epidemiológicos señalan que el riesgo es mayor en varones, con una incidencia estimada de hasta 42%, frente a un 27% en niñas, aunque investigaciones recientes sitúan la tasa general cerca del 50% antes de la mayoría de edad.

¿Por qué las fracturas en niños pueden pasar desapercibidas?

A diferencia de los adultos, los huesos de los niños son más porosos y flexibles, lo que favorece lesiones como la fractura en tallo verde, donde el hueso se dobla y se fisura solo de un lado. Este tipo de fractura puede confundirse fácilmente con una simple contusión y retrasar la atención médica .

Además, las lesiones en el cartílago de crecimiento, zonas clave para el desarrollo óseo, no siempre son visibles a simple vista, pero pueden tener consecuencias a largo plazo si no se diagnostican a tiempo.

La importancia del diagnóstico por imágenes

“El ojo humano y el tacto no son suficientes cuando hablamos de pediatría”, señala Vanina Weisbek, gerente de Rayos X en Siemens Healthineers.

La especialista explica que las tecnologías actuales de radiografía permiten detectar fisuras sutiles con mínima radiación, lo que resulta clave para un diagnóstico certero y seguro en niños.

Tres señales de alerta para acudir al hospital

Especialistas recomiendan a los padres observar estas señales antes de aplicar remedios caseros:

Deformidad visible: extremidades torcidas o bultos inusuales. Incapacidad funcional: el niño no puede mover o apoyar la extremidad tras 20 minutos de calma. Dolor puntual: dolor agudo y localizado al presionar suavemente sobre el hueso.

La radiografía sigue siendo el estándar para confirmar o descartar una fractura. Postergar la evaluación médica puede agravar lesiones en el cartílago de crecimiento.