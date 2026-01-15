Las enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las afecciones respiratorias crónicas, son responsables de aproximadamente el 71% de las muertes a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas patologías están estrechamente vinculadas a factores de riesgo modificables como el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo de tabaco, el estrés crónico y los trastornos del sueño. Según la OMS, su impacto puede reducirse significativamente mediante una prevención activa y la detección temprana a través de chequeos médicos periódicos.

Baja cultura preventiva en el Perú

En el Perú, la prevención aún no forma parte del hábito de la mayoría de la población. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), solo tres de cada diez peruanos se realizan algún tipo de chequeo médico preventivo.

En contraste, el 55% de la población acude a una consulta médica recién cuando presenta molestias o síntomas, lo que evidencia una cultura sanitaria orientada a la atención reactiva y no a la prevención.

Chequeos sin síntomas: una práctica clave

La Dra. Paola Díaz, médico general de Sanitas Consultorios Médicos, advierte que no es necesario sentirse mal para acudir al médico.

“Muchas enfermedades crónicas pueden desarrollarse de manera silenciosa durante años. Los chequeos preventivos permiten detectarlas de forma oportuna y evitar complicaciones a largo plazo”, explicó.

La especialista señaló que los cambios en el estilo de vida —como el trabajo sedentario, el aumento del consumo de azúcares y grasas, el uso excesivo de pantallas y el estrés laboral— han incrementado la predisposición a desarrollar hipertensión, diabetes y trastornos metabólicos, incluso en personas jóvenes.

Cinco mitos frecuentes sobre los chequeos médicos

La Dra. Díaz desmitifica algunas creencias comunes que suelen retrasar la prevención:

1. “Solo debo ir al médico si tengo molestias”

Muchas ENT, como la hipertensión o la diabetes, pueden avanzar sin síntomas durante años.

2. “Si me siento bien, estoy sano”

Sentirse bien no descarta factores de riesgo como colesterol elevado o alteraciones metabólicas.

3. “Los chequeos son solo para adultos mayores”

Cada año, 15 millones de personas entre 30 y 69 años mueren por ENT en el mundo.

4. “Los remedios caseros reemplazan al médico”

Pueden aliviar malestares leves, pero no sustituyen una evaluación profesional.

5. “Los chequeos frecuentes son innecesarios o peligrosos”

Según la Sociedad Americana del Cáncer, exámenes como la mamografía usan radiación mínima y el riesgo de daño es menor al 0.01%.

¿Cada cuánto y qué exámenes realizarse?

La especialista recomienda realizar un control de salud completo al menos una vez al año, especialmente en personas con estilos de vida poco saludables, fumadores, personas con sobrepeso o altos niveles de estrés.

Estos controles deben incluir:

Análisis de sangre

Medición de presión arterial

Control de peso

Glucosa y colesterol

Evaluaciones específicas según edad y sexo (mamografía, próstata, entre otros)

Además, sugiere asociar el chequeo a una fecha fija del año y contar con un médico de referencia que realice un seguimiento continuo.

Prevención como hábito de autocuidado

“Incorporar los chequeos preventivos como parte del autocuidado permite detectar enfermedades de manera temprana, acceder a tratamientos menos invasivos y reducir hospitalizaciones, mejorando la calidad de vida a largo plazo”, concluyó la Dra. Paola Díaz.