En diciembre, las celebraciones, cenas familiares y brindis generan un aumento en el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar o acidez. Aunque forman parte de la tradición, pueden provocar erosión dental, sensibilidad y caries, especialmente cuando se consumen con frecuencia.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), más del 90 % de adultos peruanos presenta caries, con mayor incidencia en niños y adolescentes. Por ello, el cuidado bucal en estas fechas se vuelve aún más relevante.

El Dr. Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú, advierte:

“El objetivo no es dejar de celebrar, sino ser conscientes de qué bebidas navideñas afectan más al esmalte y cómo reducir su impacto”.

Las 5 bebidas navideñas que más afectan el esmalte dental

1. Chocolate caliente

Recetas con azúcar, cacao y leche condensada generan mezclas espesas que se adhieren a los dientes y alimentan a las bacterias que producen caries.

2. Cocteles navideños

El alcohol reseca la boca y disminuye la saliva, que protege el esmalte. Cuando se combina con gaseosas, jarabes o jugos, el riesgo se incrementa.

3. Vino y espumantes

Protagonistas de los brindis. Ambos presentan pH ácido, lo que favorece el crecimiento bacteriano y debilita el esmalte. Los espumantes añaden azúcar residual, afectando doblemente.

4. Bebidas gasificadas

Las gaseosas contienen grandes cantidades de azúcar y ácidos como el fosfórico y cítrico, que erosionan el esmalte. Incluso las versiones “zero” o “light” mantienen un nivel de acidez dañino.

5. Jugos de frutas ácidas

Bebidas de limón, piña o maracuyá aumentan la erosión dental debido a su combinación de ácidos y azúcares. Son habituales en cenas y reuniones familiares.

¿Por qué estas bebidas son más dañinas en Navidad?

El especialista explica que diciembre trae consumos más frecuentes, acompañados de postres, panetón y dulces, lo que incrementa la carga de azúcar. Además, muchas bebidas se consumen lentamente durante horas, extendiendo la exposición del esmalte a un ambiente ácido.

Recomendaciones prácticas para toda la familia

Hábitos para reducir el impacto dental

Limitar la frecuencia , no solo la cantidad: mejor consumir la bebida en un solo momento que durante todo el día.

, no solo la cantidad: mejor consumir la bebida en un solo momento que durante todo el día. Acompañar con agua para disminuir la acidez.

para disminuir la acidez. Esperar 30 minutos antes de cepillarse tras bebidas ácidas.

antes de cepillarse tras bebidas ácidas. Cepillado nocturno obligatorio , incluso después de celebraciones.

, incluso después de celebraciones. Uso de pasta fluorada y enjuague bucal con CPC (Cloruro de Cetilpiridinio) .

y enjuague bucal con . Revisiones dentales preventivas previas a la temporada festiva.

“La Navidad peruana está llena de tradición y sabor. Con medidas simples podemos disfrutarla plenamente sin comprometer nuestra salud bucal”, añade el Dr. Funes.