En diciembre, las celebraciones, cenas familiares y brindis generan un aumento en el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar o acidez. Aunque forman parte de la tradición, pueden provocar erosión dental, sensibilidad y caries, especialmente cuando se consumen con frecuencia.
Según el Ministerio de Salud (Minsa), más del 90 % de adultos peruanos presenta caries, con mayor incidencia en niños y adolescentes. Por ello, el cuidado bucal en estas fechas se vuelve aún más relevante.
El Dr. Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú, advierte:
“El objetivo no es dejar de celebrar, sino ser conscientes de qué bebidas navideñas afectan más al esmalte y cómo reducir su impacto”.
Las 5 bebidas navideñas que más afectan el esmalte dental
1. Chocolate caliente
Recetas con azúcar, cacao y leche condensada generan mezclas espesas que se adhieren a los dientes y alimentan a las bacterias que producen caries.
2. Cocteles navideños
El alcohol reseca la boca y disminuye la saliva, que protege el esmalte. Cuando se combina con gaseosas, jarabes o jugos, el riesgo se incrementa.
3. Vino y espumantes
Protagonistas de los brindis. Ambos presentan pH ácido, lo que favorece el crecimiento bacteriano y debilita el esmalte. Los espumantes añaden azúcar residual, afectando doblemente.
4. Bebidas gasificadas
Las gaseosas contienen grandes cantidades de azúcar y ácidos como el fosfórico y cítrico, que erosionan el esmalte. Incluso las versiones “zero” o “light” mantienen un nivel de acidez dañino.
5. Jugos de frutas ácidas
Bebidas de limón, piña o maracuyá aumentan la erosión dental debido a su combinación de ácidos y azúcares. Son habituales en cenas y reuniones familiares.
¿Por qué estas bebidas son más dañinas en Navidad?
El especialista explica que diciembre trae consumos más frecuentes, acompañados de postres, panetón y dulces, lo que incrementa la carga de azúcar. Además, muchas bebidas se consumen lentamente durante horas, extendiendo la exposición del esmalte a un ambiente ácido.
Recomendaciones prácticas para toda la familia
Hábitos para reducir el impacto dental
- Limitar la frecuencia, no solo la cantidad: mejor consumir la bebida en un solo momento que durante todo el día.
- Acompañar con agua para disminuir la acidez.
- Esperar 30 minutos antes de cepillarse tras bebidas ácidas.
- Cepillado nocturno obligatorio, incluso después de celebraciones.
- Uso de pasta fluorada y enjuague bucal con CPC (Cloruro de Cetilpiridinio).
- Revisiones dentales preventivas previas a la temporada festiva.
“La Navidad peruana está llena de tradición y sabor. Con medidas simples podemos disfrutarla plenamente sin comprometer nuestra salud bucal”, añade el Dr. Funes.