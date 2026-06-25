La participación activa de los padres en la vida cotidiana de sus hijos tiene un impacto directo en el desarrollo de la autoestima y la seguridad emocional durante la infancia y la adolescencia, afirmó la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, Dra. María Elena Escuza.

La especialista señaló que el rol paterno trasciende el sustento económico y que la forma en que un padre escucha, acompaña y valida las emociones de sus hijos contribuye a fortalecer su bienestar emocional.

“Cuando un padre escucha, acompaña y reconoce los logros de sus hijos, les transmite un mensaje fundamental de ser valiosos y capaces. Esa validación es una de las bases de una autoestima saludable”, explicó.

La calidad del tiempo es más importante que la cantidad

De acuerdo con la especialista, no es necesario compartir largas jornadas para fortalecer el vínculo afectivo.

Dedicar 20 minutos diarios a una interacción genuina puede generar mayor seguridad emocional que pasar muchas horas juntos sin una comunicación significativa.

Actividades sencillas como desayunar en familia, conversar durante el trayecto al colegio, leer un cuento o simplemente escuchar sin distracciones ayudan a consolidar la confianza entre padres e hijos.

Cinco claves para fortalecer la autoestima de los hijos

1. Escuchar activamente

Prestar atención a lo que niños y adolescentes sienten y piensan, sin interrumpir ni minimizar sus emociones, favorece el desarrollo de la confianza y la comunicación.

2. Validar sus emociones

Reconocer sentimientos como el miedo, la tristeza o la frustración permite que los hijos comprendan que sus emociones son legítimas y pueden expresarlas de manera saludable.

3. Involucrarse en su mundo

Conocer sus amistades, intereses, actividades y preocupaciones transmite el mensaje de que aquello que es importante para ellos también lo es para sus padres.

4. Promover la autonomía

Permitir que enfrenten desafíos acordes con su edad y aprendan de sus propios errores fortalece la confianza en sus capacidades y evita la sobreprotección.

5. Cumplir promesas y mantener rutinas

Los pequeños rituales compartidos y el cumplimiento de los compromisos generan estabilidad emocional y fortalecen la confianza en la relación familiar.

Señales que pueden alertar sobre una baja autoestima

La Dra. Escuza advirtió que cuando los vínculos afectivos son débiles o inconsistentes pueden aparecer diversas señales de alerta, entre ellas:

Aislamiento social.

Timidez extrema.

Necesidad constante de aprobación.

Perfeccionismo excesivo.

Dificultades para establecer límites saludables.

Asimismo, indicó que comparar constantemente a los hijos, invalidar sus emociones, condicionar el afecto al rendimiento académico o sobreprotegerlos puede afectar negativamente la percepción que construyen sobre sí mismos.

La influencia del padre trasciende la infancia

La especialista destacó que el impacto de la paternidad no termina durante la niñez.

“La manera en que un padre trata a sus hijos contribuye a formar la percepción que tendrán de sí mismos, sus relaciones futuras y la forma en que enfrentarán los desafíos de la vida”, concluyó.