Las cirugías generales, como las apendicectomías, hernias o colecistectomías, requieren una preparación adecuada y una evaluación médica especializada para reducir complicaciones y favorecer una recuperación más rápida, destacó la Clínica AUNA Arequipa.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), miles de procedimientos quirúrgicos se realizan cada año en el país y las cirugías generales figuran entre las principales causas de hospitalización. Por ello, la preparación preoperatoria y el diagnóstico oportuno son determinantes para obtener mejores resultados clínicos.

Evaluación integral reduce riesgos quirúrgicos

El cirujano general y oncólogo de la Clínica AUNA Vallesur, Adolfo Morán Cárdenas, explicó que una evaluación médica integral permite conocer el estado general del paciente, antecedentes clínicos, enfermedades crónicas y medicación habitual.

“Antes de una cirugía, es fundamental que el paciente conozca su diagnóstico, resuelva sus dudas y siga una evaluación médica completa. Una intervención realizada en el momento adecuado y con el acompañamiento correcto reduce riesgos y mejora significativamente la recuperación”, señaló el especialista.

Diagnóstico oportuno evita procedimientos más complejos

De acuerdo con el especialista, detectar a tiempo una enfermedad que requiere cirugía permite intervenir en etapas tempranas y evitar procedimientos más invasivos.

Asimismo, recomendó que los pacientes reciban información clara sobre los beneficios, riesgos y el proceso de recuperación para tomar decisiones informadas.

Infraestructura y experiencia médica son claves

Otro aspecto importante es contar con un equipo médico especializado y con infraestructura adecuada para garantizar la seguridad durante la intervención.

Según estudios clínicos internacionales citados por la institución, los pacientes sometidos a una evaluación preoperatoria completa presentan menos complicaciones posteriores y una menor necesidad de nuevas intervenciones.

Especialistas recomiendan no postergar la atención médica

La Clínica AUNA Arequipa resaltó la importancia de acudir al médico ante síntomas persistentes y seguir las indicaciones antes y después de una cirugía.

La institución señaló que la prevención y la atención oportuna contribuyen a preservar la salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes.