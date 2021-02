Con la base de un estudio publicado en la revista científica Journal of Infectious Diseases, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que cada vez hay más evidencias científicas de que el uso de enjuagues bucales reduciría la cantidad de virus (carga viral) que se reproduce en la cavidad oral antes de ingresar a los pulmones u otros órganos de una persona infectada con el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Pero, no todos los enjuagues bucales ni colutorios sirven, solo aquellos que tienen la molécula de cloruro de cetilpiridinidio (CPC).

En ese sentido, el cirujano dentista y parte del Colegio Odontológico del Perú (COP), Ítalo Funes, amplía el panorama sobre la importancia de mantener una higiene bucal adecuada en el contexto del Covid-19.

¿Qué componentes tienen los enjuagues bucales?

Los que están científicamente comprobados son 3, menciona el especialista:

El alcohol

El iodo povidona

El CPC (cloruro de cetilpiridinidio)

“Entre estos tres, hay un inconveniente: el alcohol. Los colutorios que contienen alcohol no solamente son irritantes sino que son un factor de riesgo asociado a cáncer bucal. Por eso, es que no se recomienda ningún enjuagatorio con alcohol. ¿Por qué no usamos una sustancia que sea mucho más efectiva y que no tenga efectos secundarios? Si la hay y es el CPC. La otra sustancia, el iodo povidona, en Perú, no hay para el uso de enjuagatorios, solo para limpieza de heridas y de piel”, agrega.

¿Cómo conseguir CPC?

“Esta sustancia no se vende sola. No es que vas a la farmacia y la compras. Es parte de los colutorios. Lo que se tiene que hacer es ir a un centro autorizado (como una farmacia) y, dentro de los enjuagatorios y colutorios, buscar alguno que en sus componentes contenga el CPC y que, obviamente, no contenga alcohol. Hay muchos en el mercado, incluso pastas dentales que tienen el CPC”, asesora Ítalo Funes.

No todos los colutorios contienen CPC.

Hay colutorios que si se pueden usar a diario y otros que no. Es importante que su cirujano dentista lo pueda guiar.

Hay colutorios que son de uso limitado y vigilado. Hay otros que si se pueden usar por tiempo ilimitado.

¿Cómo un enjuague que contiene CPC puede ayudarnos?

Según el especialista, “para poder entender eso, hay que comprender cuál es la función de la boca en el contexto del Covid-19. Todos se han enfocado en el oxígeno, camas UCI, ventiladores, administradores de oxígeno, etc. Pero, no le han prestado atención a la boca, que es una de las cavidades más importantes en el contagio”.

La boca, es una de las puertas de ingreso del virus, junto con la cavidad nasal y con la mucosa de la conjuntiva. Pero, hay otros factores que hacen a la cavidad bucal tan importante:

Es uno de los reservorios principales del virus. Este (el virus) no va de frente a los pulmones, necesita algún lugar que lo aloje para que se replique (multiplique).

El virus no es un organismo vivo, es un material genético que contiene una envoltura. Entonces, necesita de la célula del ser humano y ¿dónde están esas células que necesita el virus? Inicialmente: en boca, orofaringe y parte de la nariz. Son en estos sitios donde los 10 primeros días se ha demostrado que se aloja el virus.

Esta molécula de CPC tiene una propiedad de sustantividad. Esto significa que se pega a las paredes de la boca y forma una película protectora de entre 5 y 6 horas.

¿Por qué la boca es un reservorio para el virus?

“Porque aquí el virus entra a la célula. Eso es lo que necesita el virus, entrar a la célula y replicar su material genético. Pongo el ejemplo de una fotocopiadora: el virus necesita sacarle copia a su material genético para que se multiplique. Cuando se replica, sale corregido y aumentado. Ese resultado es a lo que llamamos carga viral”, afirma Funes.

¿Cuál es la importancia de prevenir alta carga viral?

“La carga viral es cuando el virus aumenta en número y aumenta en virulencia, es decir, capacidad de dañar. Entonces, cuando se utiliza el termino “carga viral”, significa que tenemos un virus no solo aumentado y corregido sino con capacidad de destrucción”, afirma el especialista.

Cuando el virus se encuentra fuerte y con buena cantidad se va a los pulmones.

Se ha demostrado que: a mayor carga viral, las posibilidades de tener los cuadros más severos es mayor.

Los pacientes asintomáticos o los que hacen síntoma leve, es porque su carga viral es baja.

Los pacientes hospitalizados, los que necesitan soporte de oxígeno, los que están en una cama UCI tienen 60 hasta 80 veces más carga viral que alguien que no ha hecho síntomas.

Una persona que está sana puede disminuir la probabilidad, esto no lo va salvar, pero junto con las otras medidas de bioseguridad disminuye la probabilidad de contagio.

Si ya se contagió y tiene el virus, usar los colutorios disminuye la carga viral para no llegar a síntomas severos.

Quienes ya tienen síntomas severos y están en hospitalización con altas cargas virales con mucha mas razón tienen que usar estos medicamentos.

¿Qué ha propuesto el Colegio Odontológico del Perú como protocolo?

Así como se dice “lávate las manos”, “cepíllate los dientes”.

Si has salido a la calle, regresa y lávate los dientes y, además de eso, usa un colutorio.

Es un protocolo que, incluso, nosotros utilizamos en el consultorio antes y después de cada jornada. Se necesitas 15 ml del colutorio para hacerse enjuagatorios y gárgaras. Se puede llevar en un recipiente pequeño a cualquier lado.

Si sabe que tiene un lugar de trabajo fijo, puede dejar un colutorio ahí con un cepillo y pasta dental que contengan CPC.

¿Qué otras enfermedades pueden generarse por mala higiene bucal?

Las enfermedades de la boca repercuten muchísimo en el organismo. Según el odontólogo:

Las infecciones bucales y la periodontitis influyen en enfermedades cardiovasculares como: mayor probabilidad de tener hipertensión e infartos al miocardio.

Las bacterias de la boca entran a la sangre (se conoce como bacteriemia) y pueden llegar a otras partes del organismo.

En las arterias, a veces, se forman ateromas, que son unas placas que van obstruyendo las arterias. Y, cuando estas se obstruyen, producen un infarto. Se ha demostrado que en esas placas hay bacterias de la boca.

Los pacientes que tienen enfermedades en la boca, van a tener mas probabilidad de tener diabetes y, a su vez, los que ya tienen diabetes, van a manifestarse en la boca. Por eso, los pacientes con diabetes tienen problemas con la dentadura.

Los problemas en boca pueden ser una causa de aborto espontáneo, partos prematuros y baja del peso al nacer. Hasta en eso es muy importante.

Respecto a la neumonía, el virus no la produce. Lo que produce el virus (Covid-19) son las condiciones necesarias para que lleguen las bacterias y produzcan este problema: destruyen la capacidad de defensa, destruye los alveolos, hay un proceso inflamatorio.

¿Cuáles son las señales de alerta de una boca sana?

Para el doctor Ítalo Funes, lo primero que se debe hacer es una cultura de autoexamen de la boca. Así se descarta alguna lesión, algún diente que se mueva, el color adecuado de los dientes, el mal aliento, la lengua blanca (y no rosada como debería estar). Por eso, resalta la importancia de los buenos hábitos bucales como el cepillado y uso de colutorios. Agrega que, “en niños, hay que tener cuidado con los colutorios porque no tienen mucha capacidad de enjuagar y escupir. Por eso, se recomiendan usar a partir de los 6 años”.

