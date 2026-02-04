La manipulación emocional no siempre se manifiesta de forma evidente. En muchos casos aparece de manera sutil, especialmente en relaciones donde existe confianza, cercanía o una figura de autoridad, lo que dificulta identificarla a tiempo. Así lo plantea Gisella Vega en su nuevo libro El juego mental del terapeuta, una obra que busca visibilizar estas dinámicas desde un enfoque preventivo y educativo.

La autora advierte que estas prácticas pueden afectar seriamente la autonomía personal y la capacidad de tomar decisiones propias, incluso en espacios que, en teoría, deberían ser de cuidado y acompañamiento.

“El juego mental del terapeuta busca visibilizar cómo ciertas dinámicas de poder, muchas veces sutiles, pueden afectar la autonomía personal y la capacidad de decidir, incluso en espacios que deberían ser seguros. No se trata de generar desconfianza hacia la terapia, sino de devolver a las personas algo esencial: la confianza en su propio criterio”, señala Vega.

Señales para identificar la manipulación emocional

A partir de su reflexión y experiencia, la autora peruana comparte cinco señales de alerta que pueden ayudar a reconocer una relación marcada por la manipulación emocional:

1. Se invalidan constantemente tus emociones

Cuando una persona minimiza lo que sientes o cuestiona de forma reiterada tu percepción de los hechos, puede generar confusión y debilitar la confianza en tu propio criterio.

2. Se fomenta la dependencia emocional

Sentir que no puedes tomar decisiones sin la aprobación del otro o creer que solo esa persona “sabe qué es lo mejor para ti” es una señal clara de desequilibrio en el vínculo.

3. Se cruzan límites personales o profesionales

El respeto por los límites es clave en cualquier relación sana. Cuando estos se desdibujan o se justifican en nombre del cuidado, el amor o la autoridad, es motivo de alerta.

4. Se utiliza la culpa o el miedo como control

La culpa constante, el temor a decepcionar o la inseguridad permanente pueden ser herramientas de control emocional dentro de una relación manipuladora.

5. El vínculo genera más confusión que claridad

Un acompañamiento sano debería fortalecer la autonomía y el autoconocimiento. Si la relación deja angustia, dudas persistentes o sensación de desorientación, es importante cuestionarla.

Un enfoque preventivo y educativo

Vega subraya que identificar estas señales a tiempo permite prevenir vínculos dañinos y fortalecer la capacidad de decisión personal. Su propuesta apunta a generar mayor conciencia sobre la importancia de relaciones basadas en el respeto, la claridad y la autonomía emocional.