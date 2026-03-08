En el Perú nacen aproximadamente 390 mil niños cada año, y miles de ellos requieren hospitalización por infecciones respiratorias como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), según datos difundidos por la Sociedad Peruana de Pediatría.

Esta situación evidencia la importancia de reforzar las medidas de cuidado durante las primeras semanas de vida, una etapa en la que el sistema inmunológico del bebé aún se encuentra en desarrollo.

Los recién nacidos dependen en gran medida de los anticuerpos maternos y de las barreras básicas de protección, pero su capacidad de respuesta frente a virus y bacterias todavía es limitada.

“El sistema inmune del recién nacido todavía es inmaduro. Por eso, la prevención en el entorno familiar cumple un rol determinante para reducir riesgos”, explica Luis Miguel Sarria Bardales, pediatra de la Clínica Stella Maris.

Medidas clave para prevenir infecciones en casa

Debido a que el recién nacido permanece en contacto constante con su entorno inmediato, las acciones que se adopten dentro del hogar son fundamentales para reducir la exposición a virus y bacterias.

Los especialistas recomiendan aplicar las siguientes medidas:

Lavarse las manos antes de cargar o alimentar al bebé.

antes de cargar o alimentar al bebé. Usar mascarilla correctamente al interactuar con el recién nacido si hay síntomas respiratorios.

al interactuar con el recién nacido si hay síntomas respiratorios. Evitar espacios cerrados con aglomeraciones durante las primeras semanas de vida.

durante las primeras semanas de vida. Mantener la lactancia materna exclusiva , que aporta defensas naturales.

, que aporta defensas naturales. Cumplir estrictamente el calendario de vacunación recomendado.

Las infecciones más frecuentes en recién nacidos

Durante el periodo neonatal, las infecciones respiratorias son una de las principales causas de consulta médica y hospitalización.

Entre las más comunes se encuentran:

Bronquiolitis asociada al Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

Infecciones gastrointestinales

Conjuntivitis neonatal

Infecciones urinarias

Aunque menos frecuentes, también pueden presentarse infecciones bacterianas invasivas, que pueden progresar rápidamente y requieren atención médica inmediata.

Importancia del seguimiento pediátrico

Los especialistas destacan que el control pediátrico desde los primeros días de vida permite identificar signos de alerta y actuar oportunamente.

“El seguimiento pediátrico permite reconocer signos de alarma y tomar decisiones oportunas en una etapa particularmente sensible. La vigilancia clínica continua es clave para proteger la salud del recién nacido”, señaló el pediatra.