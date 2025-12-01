El hogar es donde un bebé pasa la mayor parte del tiempo, y con pequeños cambios puede convertirse en un espacio seguro para crecer, jugar y explorar. A medida que los niños comienzan a descubrir su entorno, objetos y áreas que parecen inofensivas para un adulto pueden convertirse en riesgos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una gran parte de los accidentes en la primera infancia ocurre dentro de casa, siendo las caídas y golpes los más frecuentes. La buena noticia es que muchos de estos incidentes pueden prevenirse con ajustes simples.

Observar desde la perspectiva del bebé

La obstetra y educadora posnatal Nícida Ferreyros explica que una estrategia útil es recorrer el hogar desde la altura del bebé. “Al ponernos a su nivel —agachándonos o gateando como ellos lo harían— es más fácil identificar lo que puede atraer su atención”, señala.

La especialista recomienda favorecer la curiosidad natural del niño, permitiendo que explore en un entorno seguro y siempre con supervisión adulta. También sugiere que los cuidadores conozcan lo básico de primeros auxilios.

Consejos para un hogar más seguro

Cada familia y cada casa tienen sus particularidades, pero existen riesgos comunes que pueden prevenirse con medidas sencillas. La obstetra Nícida Ferreyros, junto a Babysec, comparte estas recomendaciones:

Muebles y espacios

Enchufes y cables: Coloca tapones de seguridad y mantén los cables fuera de la vista y del alcance.

Muebles: Asegura muebles a la pared, revisa su estabilidad y usa protectores acolchados en esquinas y bordes.

Asegura muebles a la pared, revisa su estabilidad y usa protectores acolchados en esquinas y bordes. Cuna: Evita objetos sueltos como peluches grandes o almohadas. Verifica que el colchón encaje bien y que los barrotes estén firmes. En bebés más grandes, añade barandas para evitar caídas.

Objetos y zonas de riesgo