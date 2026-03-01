Las altas temperaturas que viene registrando Lima en las últimas semanas han incrementado el consumo de bebidas refrescantes como gaseosas, jugos procesados y frappés. Sin embargo, muchos de estos productos contienen azúcares añadidos, lo que puede impactar en la salud metabólica cuando su consumo es frecuente.

Durante el verano, mantenerse hidratado es fundamental, pero no todas las opciones cumplen realmente esa función. Cuando el calor aumenta, muchas personas recurren a bebidas azucaradas pensando que están hidratándose adecuadamente; no obstante, podrían estar incrementando considerablemente su ingesta diaria de azúcar sin advertirlo. Consecuencias.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida porque ayuda a regular la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos y manteniendo una buena digestión.

Para ello, los expertos recomiendan beber un promedio de 9 vasos de líquido al día para las mujeres y 13 vasos para los hombres.

Por otro lado, el sector salud destaca que una de las consecuencias adversas por una ingesta inadecuada de agua es la deshidratación, cuyos síntomas dependen del grado de deficiencia del agua pero que, de manera general, presentan mareos, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, boca seca y falta de apetito.

La OMS estima que las enfermedades diarreicas, que provocan deshidratación severa, causan la muerte de casi 500 mil niños menores de 5 años cada año.