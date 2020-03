El pelaje es una de las características físicas más destacadas en un can, por lo que no es raro que los dueños de perros se preocupen porque el pelo de su mascota se vea brilloso y bonito. Pero eso no es tan fácil, requiero ciertos cuidados. A continuación te damos unos consejos para lograr el objetivo.

Para lograr que tu perro tenga un buen pelaje, sigue estos consejos:

Baño profesional

Aunque está bien que quieras bañar a tu mascota por tu cuenta, deja que tu perro disfrute de un baño profesional. Ellos conocen técnicas que ayudarán a frenar la caída de pelo de tu mascota. Cuando lo hagas en casa usa un guante de goma.

Elimina los parásitos

No esperes que tu perro se rasque a raíz de un parásito. Debes desparasitarlo para que esto no suceda. Visita a su veterinario para saber la frecuencia y el tipo de desparasitante que le puedes dar a tu mascota.

Alimento

Debe ser de buena calidad. Una buena alimentación no se basa en la cantidad sino en la calidad. Compra un alimento con los nutrientes necesarios y con vitaminas que harán el pelaje de tu perro sano y hermoso.

Baños dos veces al mes como máximo

No bañes a tu mascota más de dos veces al mes. Los perros no son como los humanos y si los bañamos con más frecuencia de la recomendada causarás daño en su pelaje y en su piel, como irritación u hongos que podrían causarle infecciones.

Cepillado

Esto deberías hacerlo todos los días con un cepillo especializado para el pelaje de tu perro, pues ayudará a ventilar la piel, a eliminar pelo muerto, arrastrar la suciedad acumulada en este y a dar brillo al cabello de tu mascota.

Vitaminas y minerales

Al igual que los humanos, en el pelaje de los perros las vitaminas y minerales son importantes. No hace falta que le des pastillas, simplemente habla con el veterinario y pídele que te ayude a elegir una alimentación rica en tales compuestos.

Cortes de pelo

Esto debe hacerse especialmente en perros con pelo largo. Los veterinarios recomiendan que al menos le hagas un corte de cabello a tu mascota dos veces al año, pues ayudará al estado de salud de su piel y favorecerá tener un pelo sedoso.

No dejes que pasee solo

Llévalo siempre con correa pues si camina solo puede llegar a lugares con charcos o agua empozada en donde hay bacterias que pueden causar infecciones en la piel y dañar su pelaje.

Mantén limpia su cama

Lávala a menudo para evitar la presencia de parásitos o ácaros. Vigila que no tenga mantas o tela con componentes sintéticos, pues en algunos casos estos pueden causar alergias a tu mascota.

Visitas al veterinario

Es muy importante para el pelaje de tu perro. El especialista tiene la capacidad de saber si hay algún tipo de enfermedad o cualquier otra anomalía y te dirá qué hacer para mejorarlo.

