La sarna es una de las enfermedades más comunes en los perros. Motivo esencial para que- si tiene un can en casa- conozca cómo prevenir esta afección, que, incluso puede afectarlo a usted y a sus seres queridos por su carácter contagioso.

Esta infección se manifiesta fundamentalmente por picor excesivo, erupción, zonas sin pelo, inflamación de la piel y escamas cutáneas en tu mascota. Es causada por distintos tipos de ácaros, por los cuales dependerá el grado de afección. ¿Cómo prevenir esta situación? En las siguientes líneas encontrarás los pasos a seguir.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL SARNA

El portal Experto Animal brindó recomendaciones a favor de la prevención. La clave está en la higiene. Si no bañas a tu perro al menos una vez al mes, este último está más propenso a contraer la enfermedad. Se recomienda que uses un champú adecuado y lo cepilles diariamente si es posible.

Asimismo, el entorno también cuenta para que tu mascota no sufra. Mantén un ambiente higiénico adecuado para que su estancia en tu hogar sea complemento a su propia limpieza.

En el caso de que en tu barrio hayan animales que presenten sarna, es mejor que no expongas a tu mascota a que tenga contacto con ellos, puesto que el contacto directo es la causa más frecuente de contagio.

En el sentido de la prevención, el veterinario jugará un papel distintivo. Lo mejor que puedes hacer es llevar periódicamente a que el especialista revise a tu mascota y lo desparasite interna y externamente.

Además, es recomendable que analices bien los alimentos que le brindarás a tu mascota, pues el organismo de este puede rechazar algunos con alergias y complicaciones.

Baño del perro en invierno

TRATAMIENTO DEL SARNA

En caso tu mascota presente esta enfermedad, no hay que alarmarse, el sarna tiene cura, pero tendrás que acostumbrar a tu perro a ciertas actitudes. Si tan solo sospechas que los síntomas del sarna se presentan en tu perro, lo primero que debes hacer es acudir al veterinario para descartar esa hipótesis.

El tratamiento de la mascota con sarna dependerá de la edad, raza y tipo de esta enfermedad. Probablemente, el veterinario te hará saber que tendrás que comprar un champú, analgésicos y antinflamatorios especiales para tu perro.

Esta clase de productos contribuirá a la mejora de la salud de tu mascota. Sin embargo, en el caso de que tu perro sea poseedor de sarna de tipo otodéctica, será necesario el uso de gotas que contengan un acaricida específico.

El secreto en el tratamiento es la constancia. No debes creer que la sarna ya no está presente en tu mascota solo porque así lo consideras tú. Será el veterinario quien decida a tiempo cuando es que ya no existe peligro.

REMEDIOS CASEROS PARA LA SARNA

Baños

Como te recomendamos líneas atrás, la higienes es esencial en esta clase de enfermedades caninas. Debes bañar a tu perro cada una o dos semanas, pero con un jabón neutro o que contenga acaricida y con agua tibia.

Un dato importante es que no debes dejar de usar guantes de latex mientras bañas a tu mascota enferma. La transmisión de esta enfermedad se da por contacto directo. Tampoco se te recomienda usar cepillos, pues puedes herir más aún la piel del can.

Alimentos específicos

Aparte del tratamiento del veterinario, puedes dar un empujón a favor de la cura de tu mascota brindándole- además de cariño- alimentos que contribuyan a su mejora. Entre ellos, ajo kyolic, la uña de gato y el extracto de aceite de oliva.

A estos se le suman el baño con agua de ajenjo, manzanilla o avena. Finalmente, el limón resulta un gran desinfectante para la piel de tu mascota. Frotar rodajas de este cítrico en las heridas del animal ayudará en su recuperación.

