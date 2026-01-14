Con el inicio de un nuevo año, enero se presenta como el momento ideal para adoptar hábitos que protejan la salud bucal y, en consecuencia, la salud general. Diversos especialistas coinciden en que la planificación preventiva anual es una de las estrategias más efectivas para evitar enfermedades dentales, reducir tratamientos invasivos y mantener una sonrisa saludable a largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la mayoría de los problemas bucales pueden prevenirse con medidas simples de prevención y atención oportuna, como controles periódicos y una adecuada higiene diaria.

Importancia de planificar desde el inicio del año

El cirujano dentista Ítalo Funes Rumiche, exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú, explica que muchas afecciones comunes como caries, gingivitis o periodontitis pueden evitarse con una planificación anual adecuada.

“Cuando no se planifica, las personas suelen acudir al dentista recién cuando el dolor ya está presente y, en la mayoría de los casos, requieren soluciones más complejas”, señaló el especialista.

Según Funes Rumiche, la prevención no solo protege los dientes, sino también las encías y el hueso que los sostiene, estructuras clave para evitar infecciones que incluso pueden impactar en la salud general.

Beneficios de una planificación preventiva anual

Planificar la salud bucal desde el inicio del año permite:

Detectar problemas a tiempo: Identificar afecciones en etapas tempranas evita complicaciones mayores.

Identificar afecciones en etapas tempranas evita complicaciones mayores. Reducir costos y tratamientos invasivos: La prevención disminuye la necesidad de procedimientos complejos.

La prevención disminuye la necesidad de procedimientos complejos. Mantener encías sanas: Ayuda a prevenir enfermedades periodontales asociadas a otros problemas de salud.

Ayuda a prevenir enfermedades periodontales asociadas a otros problemas de salud. Crear hábitos sostenibles: Especialmente en niños y adolescentes, favorece una higiene bucal duradera.

Tratamientos preventivos recomendados para empezar el año

Iniciar el año con controles odontológicos es fundamental para cuidar la salud bucal. Los especialistas recomiendan:

Evaluación odontológica integral: Para detectar caries, desgaste dental u otros problemas iniciales.

Para detectar caries, desgaste dental u otros problemas iniciales. Limpieza dental profesional: Elimina placa bacteriana y sarro; se recomienda al menos dos veces al año.

Elimina placa bacteriana y sarro; se recomienda al menos dos veces al año. Evaluación de encías: Permite identificar signos tempranos de enfermedad periodontal.

Permite identificar signos tempranos de enfermedad periodontal. Aplicación de flúor: Fortalece el esmalte dental y ayuda a prevenir caries.

“Empezar el año con una evaluación odontológica y una rutina de cuidado adecuada permite prevenir enfermedades y mantener una buena salud bucal durante los 12 meses”, concluyó Funes Rumiche.