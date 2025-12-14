La temporada de fin de año suele estar marcada por brindis, reuniones familiares y mensajes de unión. En ese contexto, una ruptura sentimental puede convertirse en un golpe emocional más intenso, especialmente cuando las celebraciones refuerzan la sensación de pérdida.

Sin embargo, atravesar estas fechas de manera saludable es posible. La psicóloga Alexandra Sabal, especialista de la Clínica Ricardo Palma, comparte cinco consejos para cuidar la salud mental y emocional durante una separación en estas fechas sensibles.

1. Sentir el dolor, pero con límites

Sentir tristeza, enojo o confusión es una reacción natural tras una ruptura. Reprimir esas emociones solo prolonga el malestar. La recomendación es permitirse sentir, llorar o hablar del tema, pero estableciendo momentos específicos del día para procesarlo.

Poner límites evita que la mente quede atrapada en el sufrimiento constante. Sentir es saludable; quedarse estancado en el dolor no lo es.

2. Reforzar la red de apoyo

Rodearse de amigos, familiares y personas de confianza reduce el aislamiento emocional, uno de los principales factores asociados a la depresión.

No es necesario hablar todo el tiempo de la ruptura. Compartir actividades, conversar de otros temas o simplemente estar acompañado ayuda a regular el estado de ánimo y demuestra que es posible disfrutar momentos sin pensar en la separación.

3. Mantener una rutina estable

Durante las fiestas, los horarios suelen alterarse, lo que puede intensificar el malestar emocional. Mantener una rutina diaria sencilla —levantarse a una hora fija, alimentarse bien, realizar actividad física y dormir lo suficiente— genera una sensación de control y previsibilidad.

La rutina ayuda al cerebro a evitar espirales de tristeza y permite sentirse ocupado, útil y con objetivos claros.

4. Reducir los detonantes emocionales

Evitar revisar fotos, conversaciones pasadas o redes sociales de la expareja, especialmente en días sensibles, es una forma de autocuidado emocional.

Estos estímulos reactivan recuerdos y emociones dolorosas. Crear distancia digital facilita que las emociones se calmen con mayor rapidez y protege la salud mental en un momento vulnerable.

5. Enfocar la energía en proyectos personales

El cierre del año puede convertirse en una oportunidad para replantear objetivos personales: iniciar un curso, adoptar hábitos saludables, planear un viaje o fijar metas pequeñas.

Cambiar la narrativa interna de “perdí algo” por “estoy construyendo algo nuevo” ayuda a recuperar el sentido de propósito y a volver a poner el foco en uno mismo, no en la relación que terminó.

Un proceso de cuidado emocional

Superar una ruptura durante las fiestas no implica borrar el dolor, sino acompañarlo con decisiones conscientes que ayuden a sentirse mejor día a día. Con el paso del tiempo, estas acciones permiten sanar, fortalecerse emocionalmente y reconectar con lo que cada persona necesita para estar bien.