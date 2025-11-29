En el Perú, casi 6 de cada 10 familias comparten su hogar con un perro o gato, según Ipsos. Esta convivencia aporta bienestar emocional, pero también implica adoptar medidas de prevención sanitaria, especialmente en noviembre, mes dedicado al concepto One Health por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este enfoque integra la salud de personas, animales y ecosistemas, y pone énfasis en las zoonosis, enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos. MSD Animal Health destaca la importancia de asumir un cuidado preventivo para proteger a toda la familia.

Prevención bajo el enfoque One Health

“La salud de nuestras mascotas y la nuestra están unidas bajo el paraguas de One Health o Una Sola Salud. Un plan preventivo, que incluya vacunas al día, desparasitaciones internas y externas periódicas y revisiones veterinarias constantes, es esencial para prevenir estas enfermedades”, señala Silvia Panta, representante técnica de Animales de Compañía en MSD Animal Health en Perú.

La especialista recuerda que la empresa impulsa soluciones innovadoras, eficaces y de larga duración para el cuidado animal, respaldadas por estudios científicos.

Zoonosis más frecuentes y cómo prevenirlas

Leptospirosis

Enfermedad bacteriana que afecta riñones e hígado. Se transmite por contacto con orina infectada o con agua estancada.Prevención: vacunación según indicación del médico veterinario, evitar que las mascotas beban de charcos y mantener áreas secas y desinfectadas.

Rabia

Virus letal que ataca el sistema nervioso, con signos como agresividad o parálisis. Se transmite por mordidas o rasguños de animales enfermos.

Prevención: vacunación anual obligatoria para perros y gatos, y educación a los niños para evitar contacto con animales desconocidos.

Parásitos intestinales

Gusanos y protozoos que se contagian al entrar en contacto con excrementos o superficies contaminadas, provocando diarreas, pérdida de peso y debilidad.

Prevención: desparasitación interna y externa mediante tratamientos innovadores y de larga duración, además de una higiene adecuada en el entorno de la mascota.

Un protocolo familiar de cuidado responsable

Para reducir estas amenazas, Panta recomienda implementar un protocolo integral:

Mantener vacunas y desparasitaciones al día.

Realizar chequeos veterinarios semestrales .

. Lavarse las manos después del contacto con mascotas.

Desinfectar regularmente sus zonas de descanso.

Enseñar a los miembros de la familia prácticas de contacto seguro con animales.

Bajo el enfoque Una Sola Salud, el bienestar de los animales, las personas y el ambiente se conecta como parte de una misma responsabilidad cotidiana.