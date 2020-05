“Estaba en la biblioteca de una casa que tenía siglos de antigüedad. Era acogedor y seguro en la biblioteca, pero sabía que afuera, una terrible plaga estaba devastando el mundo. Se sintió mucho más como Europa durante la Peste Negra que el COVID-19 moderno”, dice a la gaceta de la universidad de Harvard, Deirdre Barrett, una investigadora que sigue de cerca los sueños y pesadillas de los afectados por trauma, incluidos los veteranos de combate, los ex prisioneros de guerra y los socorristas del atentado del 11 de septiembre.

Deirdre Barrett ahora tiene un nuevo objetivo: entender los sueños provocados por esta pandemia del COVID-19. Por ello, ha creado una encuesta en línea para recopilar los sueños de las personas que viven de cerca la amenaza del coronavirus. Hasta la fecha, la profesora asistente de psicología en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard tiene más de 2.500 respuestas que cuentan más de 6.000 sueños.

Barrett enfatiza que en su estudio ha notado una tendencia a soñar que se contrae el virus, muy vinculado a las medidas de protección recomendadas por la OMS y ejecutadas por varios países en el mundo.

“Al principio, vi una gran cantidad de sueños que parecían practicar el uso de máscaras o el distanciamiento social. En aproximadamente la mitad de ellos, el soñador estaba en público y se daba cuenta de que no tenía su máscara y entraba en pánico, o se daría cuenta de que se había acercado demasiado a alguien. En la otra mitad, el soñador cumplía con todas las medidas, pero otras personas no tenían sus máscaras puestas o toserían sobre el soñador”, cuenta.

Otra tendencia es la de soñar con metáforas como el ver insectos en los sueños o presenciar desastres naturales terroríficos.

"Hay un gran subgrupo de sueños de insectos... hay enjambres de todo tipo de insecto volador, ejércitos de cucarachas corriendo hacia el soñador, masas de gusanos retorciéndose, saltamontes con colmillos de vampiro”, indica la profesora asistente. “Hay tsunamis, tornados, huracanes, terremotos, incendios y estallidos masivos en las calles”, agrega también.

Por último, Deirdre Barrett explica que hay una diferencia entre los sueños del personal de la salud, que se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus, y el público en general. Los primeros suelen tener “pesadillas traumáticas” referidas a no poder atender a los pacientes infectados o en algunos otros casos, no atenderlos completamente bien.

“Tengo más de 600 trabajadores de la salud ahora. Veo tendencias fuertes de las personas que trabajan en la UCI o en las salas de emergencias. Parecen pesadillas traumáticas, lo que significa que no son tan oníricos, extraños y metafóricos como la mayoría de los otros sueños. Tienden a involucrar cuidar a alguien que está muriendo de COVID-19, y están tratando de hacer algo como poner a un paciente en un respirador, o volver a colocar el tubo que se ha salido de un respirador, o las máquinas de respirador no funcionan. Entonces sienten que es su responsabilidad salvar la vida de esta persona y, sin embargo, en realidad no tienen mucho control sobre ella, y la persona está muriendo de todos modos. Esa es su pesadilla”, comenta.

La investigadora de la universidad de Harvard recomienda que una buena forma de evitar las pesadillas provocadas por el estrés de esta pandemia es pensar en lo que le gustaría soñar como “una persona que te gustaría ver en tu sueño, o un lugar favorito”.