El cáncer colorrectal, también conocido como cáncer de colon, es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo, representando cerca del 10 % de todos los casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el Perú, el diagnóstico temprano ha cobrado mayor relevancia. Datos del Observatorio Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud (MINSA) indican que más de 1,045,508 personas entre 50 y 70 años se realizaron pruebas de tamizaje durante el 2025, con el objetivo de detectar esta enfermedad de manera oportuna.

La doctora Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre Perú, destacó la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir esta enfermedad.

“El cáncer de colon es una enfermedad que puede prevenirse o detectarse de forma temprana si se adoptan hábitos saludables y se realizan chequeos médicos periódicos. La prevención y el diagnóstico oportuno son claves para reducir su impacto en la salud de las personas”, explicó la especialista.

Cuatro medidas prácticas para reducir el riesgo

Especialistas recomiendan adoptar acciones preventivas que contribuyan a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, considerado además una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial.

1. Mantener una alimentación saludable

Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y fibra ayuda a reducir el riesgo de cáncer de colon. Los especialistas sugieren limitar el consumo de carnes rojas y alimentos ultraprocesados, ya que su ingesta frecuente se asocia con un mayor riesgo.

2. Realizar actividad física con regularidad

El ejercicio contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo y permite controlar factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad, condiciones vinculadas con el desarrollo del cáncer colorrectal.

3. Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol

El consumo de tabaco y alcohol aumenta el riesgo de diversos tipos de cáncer, incluido el colorrectal. Reducir o eliminar estos hábitos puede contribuir a proteger la salud a largo plazo.

4. Realizar chequeos médicos y pruebas de detección

Las pruebas de tamizaje permiten identificar lesiones o pólipos antes de que evolucionen a cáncer.

“Los controles médicos periódicos permiten detectar a tiempo cambios en el organismo y actuar de manera oportuna. Exhortamos a todos nuestros asegurados a aprovechar la cobertura de su Seguro de Salud para realizarse el chequeo médico anual”, añadió la doctora Vega.

La especialista indicó que cuando el cáncer de colon se detecta en etapas tempranas, las probabilidades de éxito en el tratamiento aumentan significativamente.

Detección temprana mejora el pronóstico

Aunque el cáncer colorrectal afecta principalmente a personas mayores de 50 años, especialistas advierten que en algunos países su incidencia también está aumentando en adultos entre 30 y 50 años.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan mantener controles médicos periódicos y adoptar hábitos saludables desde edades tempranas para reducir el impacto de esta enfermedad en la población.