La exposición prolongada a las pantallas está afectando a ocho de cada 10 universitarios, quienes presentan síndrome de visión por computadora (SVC), una condición que causa lagrimeo, ojo seco, visión borrosa, sensibilidad a la luz, picazón y dificultades para enfocar.

Aunque este problema impacta a distintos grupos, los universitarios son los más vulnerables a nivel mundial, con una prevalencia superior al 50%, según un estudio de la Universidad San Ignacio de Loyola, realizado en conjunto con instituciones públicas y privadas.

El análisis reveló, además, una mayor incidencia en mujeres, con un 71.4%, frente al 61.8% registrado en hombres.

GLOBAL

A escala internacional, América Latina presenta un 66.6% de casos, mientras que África y Asia registran tasas incluso más altas, con 71.2% y 69.9%, respectivamente, de acuerdo con los datos reportados en diversos trabajos de investigación.

La revisión —basada en 103 estudios y 66,577 participantes— mostró también que el 73.1% de los usuarios de lentes de contacto experimentó problemas oftalmológicos relacionados con el SVC.

También se advierte que “la presencia de un lente de contacto produce alteraciones en el lagrimal y produce molestias en zonas aledañas”. Asimismo, se subraya la necesidad de implementar medidas que permitan contrarrestar esta problemática, ya que afecta de manera directa la productividad académica y laboral.

Síntomas

Especialistas aconsejan poner atención a la fatiga visual, dolores de cabeza, visión borrosa, ojos secos y dolor de cuello y hombros.

TIPS PARA PREVENIR EL SÍNDROME DE VISIÓN POR COMPUTADORA

Descansos. Cada 20 minutos, mire algo a unos seis metros de distancia durante 20 segundos. Parpadee con más frecuencia para mantener los ojos húmedos y prevenir la sequedad.

Si no puede evitar el uso de dispositivos digitales durante un tiempo prolongado, reduzca su uso a menos de cuatro horas al día y siga estos tips:

Cuidado ocular. Use lágrimas artificiales sin receta para combatir la sequedad ocular. Además, considere usar lentes con filtro de luz azul o active el modo nocturno en sus dispositivos.

Ergonomía y postura. Coloque la pantalla a la distancia de un brazo (unos 50-70 cm) y un poco por debajo del nivel de sus ojos (10-20 grados). Siéntese con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los brazos formando un ángulo de 90 grados.

Iluminación y pantalla. Evite el deslumbramiento de ventanas o luces fuertes. Use persianas o filtros antirreflejos en la pantalla. Asegúrese de que la luz de la habitación sea tenue y uniforme; la luz natural es ideal.