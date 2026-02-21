Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, los errores de refracción no corregidos, también conocidas como Ametropias, son una de las principales causas de discapacidad visual en el mundo, y en Latinoamérica afectan a millones de niños.

En Perú, donde los controles oftalmológicos infantiles aún no son sistemáticos, muchos niños llegan tarde al diagnóstico, cuando el aprendizaje y el desarrollo están comprometidos.

“Cuando un niño necesita lentes y no los usa a tiempo, el problema no es solo ver borroso. Durante la primera infancia, es decir, de 0 a 5 años, el cerebro está en pleno desarrollo visual y necesita imágenes claras para aprender a ver bien. Si esto no ocurre, pueden aparecer condiciones como la ambliopía u ojo perezoso, donde el ojo no desarrolla una visión normal, incluso usando lentes más adelante. En estos casos, el daño puede volverse parcial o totalmente irreversible si no se corrige a tiempo”, explica Jorge Fernández, médico oftalmólogo de Oftalmosalud.

SOLUCIONES. La detección temprana mediante evaluaciones oftalmológicas, incluso antes de que el niño aprenda a leer, permite identificar ametropías y corregirlas en el momento adecuado.

El uso constante de lentes bien indicados no debilita los ojos; por el contrario, permite que el cerebro reciba imágenes claras y complete su desarrollo visual de forma saludable.

Corregir la visión a tiempo no solo mejora lo que su niño ve, sino también cómo aprende, piensa y se relaciona con el mundo. Ante ello, el doctor Fernández aconseja a los padres a reflexionar sobre ¿por qué esperar a que aparezcan problemas escolares o de conducta para evaluar la vista de su niño?

Global

En muchos países es estimado que por cada millón de habitantes hay 5000 ciegos y 20 mil personas con discapacidad visual, según la OMS.