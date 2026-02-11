Durante el verano, el riesgo de transmisión del dengue aumenta debido a las altas temperaturas y la presencia de agua acumulada en recipientes abiertos, condiciones ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.
Según información del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), hasta agosto de 2025 se registraron 34,677 casos de dengue a nivel nacional, lo que confirma la circulación activa del virus en el país.
Síntomas más frecuentes
El médico internista Carlos Luis Honorio Arroyo Quispe, de la Clínica Stella Maris, explicó que el dengue suele iniciar con fiebre alta y dolor corporal intenso.
Entre los síntomas más comunes se encuentran:
- Fiebre elevada
- Dolor de cabeza
- Dolor detrás de los ojos
- Dolor muscular y articular
- Náuseas y vómitos
- Erupciones cutáneas
“Algunos pacientes pueden evolucionar a formas más complejas, por lo que la evaluación médica permite diferenciarlo de otras infecciones y definir el seguimiento adecuado”, precisó el especialista.
Signos de alarma
Se debe acudir de inmediato a un centro de salud si aparecen:
- Dolor abdominal intenso
- Vómitos persistentes
- Petequias (pequeñas manchas rojas en la piel)
- Sangrado de encías
El uso de antiinflamatorios sin indicación médica puede incrementar el riesgo de complicaciones.
Cómo reducir el riesgo de contagio
Para cortar el ciclo de reproducción del mosquito se recomienda:
- Eliminar recipientes que acumulen agua
- Mantener tapados los depósitos domésticos
- Renovar frecuentemente el agua de floreros y bebederos
- Limpiar canaletas y superficies donde se formen charcos
A nivel personal, el uso de repelente y barreras físicas como mallas o mosquiteros ayuda a reducir la exposición a picaduras.
Qué hacer ante la sospecha
Ante fiebre alta de inicio súbito y dolor corporal intenso, se recomienda evitar la automedicación y acudir a evaluación médica para confirmar el diagnóstico.
La hidratación adecuada y el control profesional permiten vigilar la evolución del cuadro y detectar oportunamente signos de alerta.