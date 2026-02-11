Durante el verano, el riesgo de transmisión del dengue aumenta debido a las altas temperaturas y la presencia de agua acumulada en recipientes abiertos, condiciones ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad.

Según información del Ministerio de Salud del Perú (Minsa), hasta agosto de 2025 se registraron 34,677 casos de dengue a nivel nacional, lo que confirma la circulación activa del virus en el país.

Síntomas más frecuentes

El médico internista Carlos Luis Honorio Arroyo Quispe, de la Clínica Stella Maris, explicó que el dengue suele iniciar con fiebre alta y dolor corporal intenso.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre elevada

Dolor de cabeza

Dolor detrás de los ojos

Dolor muscular y articular

Náuseas y vómitos

Erupciones cutáneas

“Algunos pacientes pueden evolucionar a formas más complejas, por lo que la evaluación médica permite diferenciarlo de otras infecciones y definir el seguimiento adecuado”, precisó el especialista.

Signos de alarma

Se debe acudir de inmediato a un centro de salud si aparecen:

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Petequias (pequeñas manchas rojas en la piel)

Sangrado de encías

El uso de antiinflamatorios sin indicación médica puede incrementar el riesgo de complicaciones.

Cómo reducir el riesgo de contagio

Para cortar el ciclo de reproducción del mosquito se recomienda:

Eliminar recipientes que acumulen agua

Mantener tapados los depósitos domésticos

Renovar frecuentemente el agua de floreros y bebederos

Limpiar canaletas y superficies donde se formen charcos

A nivel personal, el uso de repelente y barreras físicas como mallas o mosquiteros ayuda a reducir la exposición a picaduras.

Qué hacer ante la sospecha

Ante fiebre alta de inicio súbito y dolor corporal intenso, se recomienda evitar la automedicación y acudir a evaluación médica para confirmar el diagnóstico.

La hidratación adecuada y el control profesional permiten vigilar la evolución del cuadro y detectar oportunamente signos de alerta.