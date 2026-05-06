En el marco del Día de la Madre, una especialista en Psicología explica por qué el bienestar emocional de las madres influye directamente en la convivencia familiar.
En el marco del Día de la Madre, una especialista en Psicología explica por qué el bienestar emocional de las madres influye directamente en la convivencia familiar.

En el contexto del Día de la Madre, especialistas en salud mental advierten sobre la importancia de priorizar el bienestar emocional de las madres frente a las múltiples responsabilidades que asumen en el hogar y el trabajo.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres en el Perú dedican más de tres veces el tiempo que los hombres a labores domésticas y tareas de cuidado no remuneradas.

Para Natalia Torres, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), esta sobrecarga puede generar desgaste físico y emocional con impacto directo en la dinámica familiar.

“En muchos casos, la madre cumple un rol de liderazgo emocional dentro del hogar. Si se siente agotada o estresada, ese estado se transmite al entorno familiar, afectando la convivencia y el bienestar de todos”, explicó.

La carga mental y el desgaste emocional

La especialista señala que, además del cansancio físico, existe una carga mental asociada a la necesidad constante de atender múltiples tareas de manera simultánea.

Este desgaste puede traducirse en estrés, irritabilidad o sensación de insatisfacción, especialmente cuando las emociones no se comunican adecuadamente o no existen espacios de descanso.

Cinco recomendaciones para el autocuidado materno

Frente a este escenario, Natalia Torres compartió cinco recomendaciones prácticas para fortalecer la salud emocional de las madres:

1. Comunicar emociones y necesidades

Expresar el cansancio y las emociones de manera asertiva ayuda a evitar la acumulación de estrés y facilita acuerdos dentro del hogar.

2. Delegar tareas y aceptar ayuda

Reconocer que no es posible asumir todas las responsabilidades reduce la sobrecarga y promueve dinámicas familiares más colaborativas.

3. Reservar tiempo personal

Destinar espacios para descansar, salir o socializar permite desconectarse de la rutina y recuperar energía emocional.

4. Mantener espacios de conexión en pareja

Fortalecer el vínculo de pareja contribuye a construir un entorno familiar más saludable y equilibrado.

5. Romper con la idea de la “madre perfecta”

La especialista advierte que idealizar la maternidad puede generar culpa y dificultar la expresión de emociones reales y desafíos cotidianos.

“Cuidarse a una misma no es un acto egoísta, sino una forma de cuidar a los demás. Una madre que reconoce sus límites, pide ayuda y se da espacios personales está dando un ejemplo valioso a sus hijos”, añadió Torres.

Salud mental y bienestar familiar

La especialista destacó que el bienestar emocional de las madres debe formar parte de la conversación pública sobre salud mental y calidad de vida familiar.

El autocuidado, indicó, no debe entenderse como un lujo, sino como una necesidad para mantener relaciones saludables y prevenir el agotamiento emocional.

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