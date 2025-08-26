En el marco del Día de los Abuelos, especialistas destacan que la actividad física regular es uno de los mejores aliados para cuidar la salud y calidad de vida de los adultos mayores. Ejercicios simples como caminatas, baile, yoga o natación no solo contribuyen a prevenir enfermedades, sino que también favorecen la salud emocional y social en esta etapa.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 77% de los adultos mayores en el Perú padece algún problema de salud crónico, como hipertensión, diabetes u osteoartrosis. La prevalencia es mayor en mujeres (82%) que en hombres (73%). Frente a este panorama, la práctica de actividades físicas adaptadas se convierte en una herramienta esencial para su bienestar integral.

El Dr. Julio Muñoz, médico auditor de Pacífico Salud, detalla los principales beneficios de ejercitarse después de los 60 años:

Mejora de movilidad y flexibilidad : ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, conservan la movilidad articular y previenen la rigidez.

: ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, conservan la movilidad articular y previenen la rigidez. Fortalecimiento muscular y prevención de caídas : mantenerse activo ayuda a mejorar el equilibrio y reducir riesgos de fracturas.

: mantenerse activo ayuda a mejorar el equilibrio y reducir riesgos de fracturas. Prevención y control de enfermedades : la práctica constante regula la presión arterial, protege la salud cardiovascular y ayuda a controlar la glucosa.

: la práctica constante regula la presión arterial, protege la salud cardiovascular y ayuda a controlar la glucosa. Bienestar emocional y social: actividades grupales motivan, reducen el aislamiento y fortalecen la salud mental.

El especialista recomienda que los adultos mayores inicien rutinas progresivas, supervisadas por profesionales y ajustadas a sus condiciones de salud. “La clave es escoger actividades agradables y realizarlas de forma constante. El ejercicio no solo prolonga la vida, sino que la hace más plena y disfrutable”, asegura Muñoz.

En este Día de los Abuelos, la invitación es a reconocer su valioso rol en las familias y motivarlos a priorizar su salud a través del movimiento, un hábito que les permite vivir con energía, autonomía y alegría.