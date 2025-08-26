En el marco del Día del Adulto Mayor, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a familiares y cuidadores a vacunar a las personas de la tercera edad contra la influenza, covid-19 y neumococo, a fin de protegerlos frente a infecciones respiratorias que aumentan en temporada de bajas temperaturas.

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del país, como parte del esquema de inmunización diseñado para reducir los riesgos en esta población vulnerable.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del año los adultos mayores representan ya el 14,3 % de la población peruana, es decir, cerca de 5 millones de personas. Además, en el 45,1 % de los hogares vive al menos un adulto mayor, lo que refuerza la importancia del cuidado preventivo y la vacunación oportuna.

El Minsa informó que, hasta el 31 de agosto, se desarrolla una campaña intensiva de vacunación a través de las Diris de Lima Metropolitana y las Diresa y Geresa en regiones, ofreciendo la posibilidad de acudir directamente a los centros de salud o acceder a brigadas móviles de inmunización.

El sector recordó que inmunizar a los adultos mayores previene cuadros graves y hospitalizaciones, salvaguardando su bienestar y reduciendo la carga sobre los servicios de salud.