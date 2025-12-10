Cada 13 de diciembre se conmemora el Día del Oftalmólogo, una fecha que reconoce la labor de los especialistas dedicados a preservar uno de los sentidos más importantes: la visión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.200 millones de personas en el mundo presentan algún grado de deficiencia visual, y al menos la mitad pudo prevenirse con atención oportuna.

La Dra. Marleni Mendoza, oftalmóloga y asesora científica de Laboratorios Lansier, destacó la relevancia de acudir a consultas periódicas. “El Día del Oftalmólogo nos recuerda la importancia de acudir a controles regulares y proteger nuestra salud visual. Muchas enfermedades avanzan de manera silenciosa y los pacientes solo buscan ayuda cuando ya presentan una pérdida significativa de visión”, señaló.

Siete claves para mantener una visión saludable

1. Realiza un chequeo oftalmológico anual

Los controles permiten detectar enfermedades en fases tempranas, como glaucoma, degeneración macular o retinopatía diabética, incluso antes de que aparezcan síntomas.

2. Protege los ojos de la radiación UV

El uso de lentes con filtro UV certificado es esencial para evitar daños acumulativos que afectan la córnea, el cristalino y la retina. También reduce el riesgo de cataratas y quemaduras solares oculares.

3. Aplica la regla 20-20-20 para evitar fatiga visual

Cada 20 minutos, mira durante 20 segundos un objeto ubicado a 6 metros. Esta práctica disminuye el cansancio visual asociado al uso prolongado de pantallas.

4. Mantén una buena lubricación ocular

El parpadeo se reduce hasta en 60% frente a pantallas. Parpadear de forma consciente, hacer pausas y usar lágrimas artificiales cuando sea necesario ayuda a prevenir síntomas de ojo seco.

5. Consume alimentos ricos en nutrientes esenciales

La vitamina A, la luteína y la zeaxantina contribuyen a la salud de la retina y de la superficie ocular. Incluye verduras verdes, zanahorias, pescados grasos y frutos secos en tu dieta.

6. Prioriza la hidratación y el descanso adecuado

Dormir entre 7 y 8 horas y beber suficiente agua favorece la producción natural de lágrimas y reduce irritación, sequedad y enrojecimiento.

7. Acude al especialista ante señales de alerta

Visión borrosa, destellos, dolor ocular, manchas flotantes o pérdida súbita de la visión requieren atención inmediata. La automedicación puede agravar los cuadros.

Un cuidado que debe ser constante

La especialista enfatizó que la salud ocular debe asumirse como una práctica preventiva permanente. Los chequeos regulares y los hábitos adecuados permiten evitar daños irreversibles y mantener la calidad de vida.