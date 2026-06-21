En el marco del Día del Padre, especialistas en fertilidad recuerdan que la planificación de la paternidad también implica el cuidado de la salud reproductiva masculina. Por ello, recomiendan incluir una evaluación preventiva antes de buscar un embarazo.

Uno de los estudios más importantes es el espermatograma, una prueba de laboratorio que permite analizar la calidad del semen y detectar posibles alteraciones que podrían dificultar la concepción.

La infertilidad masculina está presente en la mitad de los casos

El embriólogo y director de EmbryoFertility (EFY), Javier García-Ferreyra, señaló que aún persiste la creencia de que la fertilidad depende principalmente de la mujer, cuando los factores masculinos intervienen en aproximadamente la mitad de los casos de infertilidad de pareja.

“Cada Día del Padre celebramos a quienes ya tienen hijos, pero también es una buena oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud reproductiva masculina. La paternidad comienza mucho antes del nacimiento de un hijo y la prevención juega un papel fundamental”, explicó.

¿Qué es un espermatograma?

Se trata de una prueba que analiza la calidad del semen y el estado de los espermatozoides. El examen permite evaluar parámetros como la concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides, además de otros indicadores relacionados con la fertilidad masculina.

El procedimiento es sencillo, no invasivo y puede brindar información relevante para quienes tienen planes de convertirse en padres.

Hábitos y enfermedades pueden afectar la fertilidad

El especialista advirtió que factores como el estrés, el sobrepeso, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y algunos trastornos hormonales o metabólicos pueden deteriorar la calidad espermática y reducir las posibilidades de lograr un embarazo.

“Así como los hombres se realizan chequeos cardiológicos o exámenes preventivos para cuidar su salud, también deberían considerar una evaluación reproductiva cuando tienen planes de ser padres”, indicó García-Ferreyra.

Tratamientos de fertilidad pueden superar los S/22 mil

El especialista señaló que muchas parejas buscan ayuda médica después de meses o incluso años de intentos para concebir.

En algunos casos, deben recurrir a tratamientos de reproducción asistida, cuyos costos pueden variar entre S/16.000 y S/22.000 por ciclo, dependiendo de la complejidad del procedimiento y de las características de cada paciente.

Asimismo, destacó que un diagnóstico temprano no solo facilita el camino hacia la paternidad, sino que también puede ayudar a detectar problemas de salud que requieren atención médica.