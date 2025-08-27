Con motivo del Día Internacional del Videojuego (29 de agosto), expertos advierten que el uso excesivo de consolas, computadoras y celulares puede derivar en una adicción con graves consecuencias para la salud mental de los niños y adolescentes.

“Lo que muchas veces empieza como una forma de entretenimiento o socialización virtual puede convertirse en un problema de salud mental, sobre todo cuando el niño descuida el sueño, la escuela o su alimentación. La detección temprana puede frenar el círculo vicioso y ayudar a reconducir la situación hacia un uso saludable de la tecnología”, explicó la Dra. María Elena Escuza, directora del Programa Académico de Psicología de la Universidad Norbert Wiener.

Señales de alarma en los menores

Según la especialista, los padres y cuidadores deben estar atentos a:

Alteraciones del sueño: juegos hasta altas horas de la noche o dificultades para levantarse al día siguiente.

Trastornos alimentarios: saltarse comidas o comer de forma acelerada para seguir jugando.

Descuido de la higiene personal: necesidad constante de recordatorios para ducharse, lavarse los dientes o cambiarse de ropa.

Impacto académico y social: bajo rendimiento escolar, sanciones, aislamiento de compañeros o absentismo.

bajo rendimiento escolar, sanciones, aislamiento de compañeros o absentismo. Cambios emocionales y conductuales: irritabilidad, tristeza, apatía, ansiedad o síntomas depresivos.

Claves para la prevención

La Dra. Escuza recomienda a los padres:

Dar el ejemplo con un uso responsable de la tecnología. Establecer normas claras sobre horarios y contenidos. Promover actividades sin pantallas: deportes, arte o espacios familiares. Mantener un diálogo abierto y empático con los hijos. Informarse sobre el mundo digital para acompañarlos mejor.

Finalmente, la especialista señala que si las señales se presentan de forma persistente, es necesario buscar apoyo en la escuela, en el sistema de salud o en centros especializados en adicciones comportamentales.