La prevención y la detección temprana continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto del cáncer en la salud y la economía familiar. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) recordó la importancia de realizar chequeos médicos periódicos de acuerdo con la edad y el riesgo de cada persona.

Según cifras citadas por el gremio, en el Perú se diagnostican más de 69 mil nuevos casos de cáncer al año, mientras que el costo del tratamiento puede oscilar entre S/200 mil y S/450 mil, una carga económica que muchas familias no logran afrontar.

Abandono de tratamientos por falta de recursos

APESEG advirtió que el problema no es solo médico, sino también financiero. De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, 7 de cada 10 pacientes abandonan el tratamiento debido a la imposibilidad de cubrir los costos.

“Enfrentar un diagnóstico oncológico sin prevención ni respaldo financiero genera un impacto físico, emocional y económico devastador”, señaló Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG.

Chequeos recomendados según grupo etario

Con el objetivo de facilitar la detección temprana de los principales tipos de cáncer, APESEG detalla los exámenes preventivos sugeridos por edad:

Mujeres de 25 a 64 años: Examen preventivo de cáncer de cuello uterino .

Examen preventivo de . Hombres desde los 40 años: Evaluación para la detección temprana de cáncer de próstata .

Evaluación para la detección temprana de . Hombres y mujeres desde los 40 años: Examen clínico de mama y mamografía para detectar cáncer de mama.

y para detectar cáncer de mama. Hombres y mujeres desde los 50 años: Prueba de sangre oculta en heces y colonoscopia para identificar lesiones premalignas y cáncer de colon.

Qué pasos seguir para una detección oportuna

APESEG recomienda adoptar una estrategia integral frente al cáncer, que incluya:

Chequeos preventivos

Realizar exámenes periódicos permite identificar la enfermedad en fases iniciales, cuando las probabilidades de éxito del tratamiento son mayores.

Seguro oncológico

Contar con un seguro de salud con cobertura oncológica facilita el acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento y controles médicos, reduciendo la incertidumbre financiera.

Detección temprana

Los autoexámenes y los controles clínicos regulares siguen siendo aliados clave para descubrir el cáncer en etapas tempranas.

Tipos de seguros oncológicos disponibles

APESEG explicó que existen dos modalidades principales de seguro oncológico en el mercado peruano:

Con coberturas médicas: Incluyen atención clínica, cirugías, quimioterapia, radioterapia y hospitalización. En muchos casos, incorporan chequeos preventivos anuales gratuitos .

Incluyen atención clínica, cirugías, quimioterapia, radioterapia y hospitalización. En muchos casos, incorporan . Indemnizatorios: Otorgan un monto pactado al asegurado tras un diagnóstico confirmado, aunque no cubren directamente los tratamientos.

Según el gremio, estas pólizas pueden tener primas accesibles, que varían según la edad y la cobertura contratada. La información sobre los seguros más solicitados está disponible en el portal informativo del sector asegurador.