La diabetes tipo 2 está apareciendo en edades cada vez más tempranas, impulsada por dietas altas en azúcares y grasas, el fácil acceso a comida rápida y el sedentarismo. Esta enfermedad crónica no comienza en el momento del diagnóstico, sino mucho antes, a partir de hábitos poco saludables que se repiten día a día.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 80% de los adolescentes en el mundo no cumple con los niveles mínimos de actividad física recomendados. Esta tendencia preocupa a los especialistas porque se asocia a un aumento de casos de prediabetes y, posteriormente, de diabetes tipo 2, condición que altera los niveles de insulina en la sangre y, si no se controla, puede provocar complicaciones graves en el corazón, los riñones y el sistema nervioso.

En América Latina, las cifras ya muestran un incremento sostenido. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (FID), en 2024 México registró más de 13,5 millones de personas con diabetes, Colombia superó los 3 millones y Perú alcanzó alrededor de 1,3 millones de pacientes diagnosticados.

Una epidemia silenciosa y en crecimiento

El Dr. Helard Manrique, endocrinólogo de Auna, advierte que “la diabetes es hoy una epidemia silenciosa en la región”. Según las proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes, para 2050 uno de cada ocho adultos —alrededor de 853 millones de personas— podría vivir con esta enfermedad, lo que representaría un incremento de 46% a nivel mundial.

El especialista subraya que este escenario representa un desafío significativo para los sistemas de salud, pues la diabetes no solo impacta la calidad de vida de las personas, sino que también incrementa los costos sanitarios asociados a sus complicaciones.

Prevención y diagnóstico temprano marcan la diferencia

La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin mostrar síntomas claros. Por ello, el Dr. Manrique insiste en la importancia de los controles preventivos y de la adopción de hábitos saludables, como una alimentación balanceada, la práctica regular de actividad física, un buen descanso, el manejo del estrés y la visita periódica al médico.

“Detectar a tiempo y tratar adecuadamente sigue siendo el gran reto de la región. La prevención no solo evita complicaciones, también cambia el rumbo de la enfermedad y mejora la vida de las personas”, enfatiza el endocrinólogo de Auna. Añade que el apoyo emocional y la educación en salud son tan importantes como los medicamentos, porque ayudan a sostener la motivación y el compromiso con el tratamiento.

Auna lanza un Test de Bienestar gratuito en línea

En línea con este enfoque preventivo, especialistas de Auna han desarrollado una herramienta gratuita y digital denominada Test de Bienestar. Este cuestionario permite identificar los riesgos asociados al estilo de vida de cada persona y ofrece recomendaciones personalizadas para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes.

El test está disponible en la web del ecosistema de salud regional de Auna, a través del enlace: https://bit.ly/TestdeBienestardeAuna. “Recomendamos al público en general realizar este test, ya que puede completarse fácilmente y brinda información valiosa sobre el bienestar integral”, señala el Dr. Manrique.

Un llamado a fortalecer el primer nivel de atención

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el especialista remarca la necesidad de reforzar el primer nivel de atención médica, reducir las brechas en el acceso al diagnóstico y tratamiento, y promover entornos más saludables en escuelas, comunidades y centros de trabajo.

“La diabetes representa un desafío importante para América Latina, pero, con políticas sostenidas de educación, prevención y acceso equitativo a la salud, la región puede avanzar hacia sociedades más sanas, con mejores oportunidades de detección temprana y bienestar a largo plazo”, puntualiza el médico endocrinólogo de Auna.