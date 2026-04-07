En el marco del Día Mundial de la Salud, la asociación Por un Perú sin Cáncer advirtió que el sistema sanitario nacional continúa priorizando la atención de enfermedades en etapas avanzadas en lugar de fortalecer la prevención y la detección temprana.

El análisis fue presentado por el Observatorio Oncológico de Por un Perú sin Cáncer, plataforma digital que centraliza información nacional sobre la enfermedad oncológica y sus principales indicadores.

Diagnóstico tardío y largas demoras en atención

Según datos del Observatorio Oncológico, cerca del 70% de mujeres en el país son diagnosticadas con cáncer en estadios III y IV, lo que reduce significativamente sus probabilidades de curación.

Además, los pacientes enfrentan demoras de entre 6 y 9 meses desde la sospecha inicial hasta el inicio del tratamiento, superando ampliamente el estándar internacional recomendado, que establece un plazo máximo de 60 días.

“Cerca del 70% de mujeres son diagnosticadas con cáncer en estadios III y IV, lo que reduce drásticamente sus probabilidades de curación. A ello se suman demoras críticas en la atención”, señaló Gianina Orellana, presidenta de Por un Perú sin Cáncer.

La especialista explicó que los diagnósticos tardíos no solo reducen la efectividad de los tratamientos, sino que también incrementan los costos médicos, saturan los servicios de salud y generan impactos económicos y emocionales en las familias.

Cultura preventiva aún es limitada en el país

La organización advirtió que el comportamiento de la población refleja un sistema centrado en la reacción y no en la prevención.

De acuerdo con Orellana, muchas personas acuden al médico únicamente cuando los síntomas ya son evidentes, lo que evidencia fallas estructurales en la promoción de hábitos preventivos.

“En el Perú seguimos llegando tarde. La prevención no puede seguir siendo un discurso, tiene que convertirse en una política real”, sostuvo.

Asimismo, la asociación alertó que el acceso desigual a servicios médicos y la falta de información continúan siendo barreras importantes, especialmente en regiones alejadas, donde un control básico puede implicar largos desplazamientos o tiempos de espera.

Recomendaciones para fortalecer la prevención

En el contexto del Día Mundial de la Salud, la organización enfatizó la necesidad de transformar el modelo sanitario hacia uno preventivo, priorizando la detección temprana y la educación en salud.

Entre las acciones recomendadas para la población destacan:

Realizar chequeos médicos preventivos al menos una vez al año

No postergar consultas ante síntomas persistentes

Mantener al día controles médicos según edad y sexo

Adoptar hábitos saludables, como alimentación balanceada y actividad física regular

Informarse mediante fuentes confiables y evitar la automedicación

La asociación subrayó que pequeñas decisiones pueden marcar una diferencia significativa en la detección temprana de enfermedades y en la reducción de tratamientos complejos.