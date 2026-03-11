Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Cerdo, una fecha que destaca la importancia de esta proteína en la alimentación humana y en la gastronomía peruana.

En el país, la carne de cerdo es parte de platos tradicionales como el chicharrón, el adobo, el chancho al palo y el pan con chicharrón, preparaciones muy populares en distintas regiones.

La Asociación Peruana de Porcicultores señala que esta carne es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales esenciales para una alimentación equilibrada.

“La carne de cerdo peruana no solo es tradición y sabor, sino también un alimento nutritivo que aporta nutrientes clave para la salud de niños, adultos y deportistas”, explicó Ana María Trelles, gerente general de la organización.

Cinco beneficios nutricionales de la carne de cerdo

1. Proteínas de alto valor biológico

Cada 100 gramos de carne de cerdo magra aporta aproximadamente 25 a 27 gramos de proteína completa, que contiene todos los aminoácidos esenciales.

Estas proteínas contribuyen al crecimiento muscular, la reparación de tejidos y el desarrollo infantil.

2. Alto contenido de vitaminas del complejo B

La carne de cerdo es una de las principales fuentes de:

Vitamina B12 , clave para la formación de glóbulos rojos

, clave para la formación de glóbulos rojos Vitamina B1 (tiamina) , esencial para el metabolismo energético

, esencial para el metabolismo energético Vitamina B3 (niacina) , importante para la piel

, importante para la piel Vitamina B6, necesaria para el sistema nervioso

Estas vitaminas ayudan a reducir la fatiga y mejorar la concentración.

3. Aporte de hierro de alta absorción

Este alimento contiene hierro hemo, una forma de hierro que el organismo absorbe con mayor facilidad que el hierro vegetal.

Una porción de 100 gramos puede cubrir hasta el 25 % de los requerimientos diarios, lo que contribuye a prevenir la anemia.

4. Fuente de zinc y selenio

La carne de cerdo también aporta zinc y selenio, minerales que cumplen funciones importantes:

Refuerzan el sistema inmunológico

Favorecen la cicatrización

Actúan como antioxidantes celulares

5. Versatilidad en la cocina peruana

Otro de sus beneficios es su adaptabilidad a múltiples preparaciones, desde recetas tradicionales hasta platos modernos.

Además, al elegir cortes magros y métodos de cocción saludables, puede integrarse fácilmente en una dieta equilibrada.

Consumo responsable y calidad del producto

La Asociación Peruana de Porcicultores recomienda adquirir carne proveniente de granjas tecnificadas que cumplan estándares de bioseguridad y bienestar animal, lo que garantiza un producto seguro y de calidad.

La entidad invita a los consumidores a incorporar esta proteína de manera equilibrada, con una frecuencia sugerida de dos a tres porciones por semana dentro de una dieta variada.