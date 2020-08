Las personas que sufren sobrepeso u obesidad buscan la forma de reducir los kilos de más y, para eso, algunas recurren a restringir un desayuno, almuerzo o cena. Sin embargo, esto es relativo en lograr objetivo. Para resolver esta duda, Correo conversó con la doctora Elizabeth Salsavilca Macavilca, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Sabogal de EsSalud.

Según explica la especialista, existen varias dietas que pueden ayudar a que los usuarios puedan bajar de peso y mantenerse saludables.

“Hay varios tipos de dieta. Hay una de que si uno come tres veces por día, sin nada entre comidas, es una dieta saludable y te ayuda a bajar de peso. Es decir, desayuno, almuerzo y cena, y nada entre comidas, solamente agua”, explica a este diario.

Una de las más efectivas

Salsavilca Macavilca indica que la dieta que permite a la persona bajar de peso “más rápido” es la de comer solo dos veces al día. Aunque, agregó que, la comida principal, el desayuno debería comerse sí o sí.

“De lo que sí están de acuerdo todas las dietas es que uno no puede saltar el desayuno, que es la comida principal y la más importante, porque si uno no come nada en la mañana, desde las 6 hasta las 10, el cuerpo tiene un metabolismo lento durante todo el día. En cambio, si uno come temprano, el metabolismo se activa”, expresó la endocrinóloga.

Lo que dejó en claro la especialista es que esa dieta no es para todos, sino para los que no sufren de otra comorbilidad.

“Tiene que ser un desayuno, que puede ser a las 8 de la mañana, un almuerzo que puede ser a las 4 de la tarde y no comer nada, pero, ojo, no es para todo el mundo, es para personas que solo tienen sobrepeso u obesidad sin otra comorbilidad”, añadió.

¿Por cuánto tiempo es la dieta?

La jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Sabogal dijo que el tiempo mínimo que alguien tiene que hacer una dieta sana es de “seis meses”.

Información importante

La dieta debe ser individualizada y no todos lo puede aplicar porque cada organismo es diferente.

“La dieta que digo de las dos veces es para una persona joven y sana, sin tener otra comorbilidad. La dieta para un adulto mayor tiene que ser la que tiene tres comidas al día. Entonces, no puede saltarse una comida”, indicó.

“La dieta de cinco comidas al día es para la persona ansiosa. La persona ansiosa ya tomó su desayuno, a las 11 que ya le duele el estómago, de que quiere comer algo, ahí va una fruta que puede ser un buen acompañante. Luego, almuerza y a media tarde está en lo mismo. No se le puede decir al paciente que aguante el hambre, simplemente se le da un snack saludable. Cada paciente tiene su dieta individualizada”, aseveró.

Diferencia entre sobrepeso y obesidad

Elizabeth Salsavilca precisa que si una persona excede hasta 10 kilos en su peso, que corresponde a su talla, tiene sobrepeso. Si pasa los 10, tiene obesidad.

“La diferencia está en el exceso de kilos en relación a la talla. Si tenemos hasta 10 kilos más sobre nuestra talla que nos corresponde, estamos en sobrepeso. Me explico, si tengo un metro con sesenta centímetros, debo pesar 60 kilos siendo adulto, pero si peso hasta 70, tengo sobrepeso. Si me voy más allá, ya estoy en obesidad”, resuelve la pregunta la especialista.

